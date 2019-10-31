Политика
REGNUMВ Конгрессе США принята резолюция против участия России в саммите G7
Комитет по иностранным делам Палаты представителей США единогласно одобрил резолюцию с осуждением инициатив по приглашению России на следующий саммит G7. Об этом сообщается на официальном сайте комитета.
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«Сегодня комитетом по иностранным делам нижней палаты единогласно была принята поддержанная обеими партиями резолюция против участия России в будущих встречах G7 до тех пор, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ», — говорится в сообщении на сайте Сайреса.RT на русском20:04
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Американские конгрессмены подготовили резолюцию против участия РФ в саммитах G7
Московский Комсомолец19:08
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