с чего всё началось

Комитет по иностранным делам Палаты представителей США единогласно одобрил резолюцию с осуждением инициатив по приглашению России на следующий саммит G7. Об этом сообщается на официальном сайте комитета.

В Конгрессе США принята резолюция против участия России в саммите G7

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