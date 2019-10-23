Спорт
Газета.RuВ конгрессе США приняли «закон Родченкова» о допинговом сговоре
22 октября палата представителей Конгресса США в полном составе проголосовала за законопроект об уголовной ответственности "за допинговый сговор". Об этом передает ТАСС со ссылкой на официальное заявление нижней палаты.
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Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
РИА Новости 01:39
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Происшествия
В Ангарске задержали водителя, который проехал по сбитой им женщине
Сотрудники ГИБДД разыскали в Ангарске водителя иномарки, который проехал по сбитой им женщине и скрылся.
Твой Иркутск вчера в 06:29
Экономика
РЖД оценила ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород в 2,3 трлн рублей
Согласно расчетам госкомпании, сумма в 2,295 трлн руб. складывается следующим образом: в 1,59 трлн руб. РЖД оценила участок Санкт-Петербург – Москва протяженностью 659 км, в 530 млрд руб. – участок Москва – Нижний Новгород протяженностью 421 км и еще 30,6 млрд руб. предлагается потратить на проектирование петербуржского участка.
Ведомости 01:13
Армия и оружие
Песков: США бросили курдов в Сирии, предали их
Власти США, поддерживавшие на протяжении последних нескольких лет курдов, фактически бросили их в Сирии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Ведомости 03:07
Происшествия
Появилось видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Кадры с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек, оказались в распоряжении РЕН ТВ.
Известия вчера в 17:39
Политика
Россия не видит шагов Украины по подготовке к «нормандской четверке»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит изменений в ситуации с подготовкой саммита "нормандской четверки" со стороны Киева, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:53
Политика
Украинскому депутату предложили нарядиться матрешкой
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко объяснил причину своего участия в программе российского телевидения.
Lenta.ru вчера в 20:35
Политика
Путин констатировал успешное развитие отношений России и Египта
«Отношения России и Египта развиваются весьма успешно», – констатировал Владимир Путин.
Слово и Дело 03:49
Общество
Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова
Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
РБК 02:05
Авто
Кроссовер Skoda Karoq привезут в РФ в первом квартале 2020 года
По словам топ-менеджера, презентация нового кроссовера Skoda Karoq в России состоится в декабре этого года.
Daily-Motor.Ru вчера в 05:59
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Кино
В сети появился трейлер «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
В последней части звездной саги зрители смогут увидеть битву ситхов и джедаев.
Inc-news.ru вчера в 11:56
Общество
Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
РИА Новости вчера в 11:31
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Общество
Роскачество нашло плесень в аптечной ромашке
Роскачество исследовало "ромашку" - лекарства, БАДы и чаи с добавлением этого растения.
Российская газета 01:00
Авто
Топовая версия Land Rover Defender станет конкурентом для «Гелика»
По сообщениям издания Autocar, самая дорогая и оснащенная версия Land Rover Defender будет иметь индекс 130.
Тарантас Ньюс вчера в 13:07
Гаджеты
«Байкал Электроникс» представила процессор BE-М1000
News.ru вчера в 09:48
Армия и оружие
На Украине признали неэффективность бронекатеров «Гюрза-М»
Артиллерийские украинские бронекатеры "Гюрза-М" не могут выполнять задачи в Черном море при волнении три балла и более из-за ограниченных боевых характеристик.
Газета.Ru 02:29
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
Газета.Ru вчера в 17:29
Политика
Посол США на Украине дал показания против Трампа
Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru 02:32
Кино
Мединский представил «доску позора» российского кино
Министр культуры Владимир Мединский на презентации в Минкультуры представил анонсированную им ранее «доску позора» отечественных фильмов, которые получили государственную поддержку, но в итоге не вернули возвратные субсидии или так и не вышли в прокат, передает корреспондент RNS.
Rambler News Service 21 октября в 05:10
Общество
Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского
Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
РБК вчера в 14:50
Футбол
«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в Лиге чемпионов
Российская газета вчера в 17:16
Экономика
Россияне увеличили потребление красной икры на 22%
Потребление красной икры россиянами с октября 2018-го по сентябрь 2019 года выросло по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на 22%, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании GfK, отслеживающей ежедневные покупки 20 тыс. домохозяйств в РФ Доля семей, которые хотя бы один раз в течение год купили красную икру, увеличилась на 3,5 процентного пункта, до 33%.
Коммерсантъ 02:03
Наука
Уничтоживший динозавров астероид сделал океаны кислотными
Специалисты изучили известковые раковины одноклеточных морских водорослей, которые показали, что порядка 65 миллионов лет назад кислотная среда в океане резко изменилась, что могло произойти лишь после падения гигантского метеорита.
РЕН ТВ вчера в 19:31
Армия и оружие
Глава Пентагона прибыл в Ирак с необъявленным визитом
Глава Минобороны США Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Багдад, передает Reuters.
Газета.Ru 01:46
Авто
GAC Trumpchi GS4 переехал на новую модульную платформу
Первым GPMA «примерил» кроссовер Trumpchi GS4. В частности новую модульную платформу переехало второе поколение модели.
Tvoe-avto.com вчера в 18:05
Шоу-бизнес
Марина Александрова заявила, что вечером «превращается из золушки в тыкву»
Московский Комсомолец 03:41