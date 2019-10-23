22 октября палата представителей Конгресса США в полном составе проголосовала за законопроект об уголовной ответственности "за допинговый сговор". Об этом передает ТАСС со ссылкой на официальное заявление нижней палаты.

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В конгрессе США приняли «закон Родченкова» о допинговом сговоре

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