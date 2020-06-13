Политика
РИА НовостиВ конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Эллиот Энгель представил в пятницу резолюцию, которая призывает ужесточить санкции в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина, мотивируя это тем, что его структуры якобы продолжают вмешиваться во внутренние дела США.
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Происшествия
В Казани ввели режим ЧС в связи с пожаром на ГРС
RT на русском 02:14
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Известия вчера в 23:37
Общество
Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции
На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений.
Российская газета вчера в 07:39
Общество
220 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
На 11 июня в Ростовской области у 6954 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболевших — 165,5 на 100 тыс. населения.
Kursk.com 11 июня в 04:55
Происшествия
На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики
Газета.Ru вчера в 12:19
Здоровье
Назван простой продукт, снижающий давление и холестерин
Зарубежные медики напомнили, что одним из самых полезных в рационе продуктов является чеснок.
Российская газета вчера в 21:30
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют жару в европейской части России
Москва, 13 июня 2020, 03:13 — REGNUM С 16 июня, на европейской части страны вновь прогнозируется повышенная температура воздуха на 2—4°С. Об этом информирует научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.
REGNUM вчера в 20:13
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП
Дочь актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП, обратилась к родным погибшего в аварии человек.
Свободная Пресса вчера в 20:52
Кино
Киноакадемия США изменила правила выбора номинантов на «Оскар»
«Начиная с 94-й церемонии вручения в 2022 году, категория «Лучший фильм» будет состоять из десяти номинантов, а не числа, которое меняется из года в год», — пояснили представители «Оскара».
ФАН вчера в 22:18
Происшествия
Ефремова оставили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков
iReactor 11 июня в 14:40
Футбол
«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии
Туринский футбольный клуб «Ювентус» в пятницу, 12 июня, сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии.
Известия вчера в 20:52
Политика
Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой
Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
Коммерсантъ вчера в 10:28
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Lenta.ru 01:10
Общество
Статистика по коронавирусу в России и мире на 13 июня: количество заболевших, умерших и вылечившихся
По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 8 706 новых случаев коронавируса в 84 регионах.
Спорт-Экспресс 03:52
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 511 тыс. (8987 за сутки).
РБК 02:33
Общество
Рошаль пожаловался Путину на дело калининградских врачей об убийстве
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль привлек внимание президента Владимира Путина к ситуации в Калининграде, где двух врачей судят за убийство новорожденного.
РИА Новости вчера в 07:06
Игры
Rockstar выпустят GTA V на PlayStation 5 в 2021 году
Piter.tv вчера в 11:01
Авто
Audi начала продажи электрического кроссовера e-tron в России
Audi e-tron почти добрался до России: компания объявила старт предзаказов на первый электрический SUV марки и назвала цену.
Российская газета 11 июня в 06:32
Политика
Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Lenta.ru вчера в 01:59
Армия и оружие
В США рассказали, почему России стоит опасаться вторжения НАТО
России стоит опасаться вторжения альянса НАТО, так как на протяжении последних веков на страну уже нападали со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и США.
Газета.Ru 01:17
Общество
В МВД России отметили снижение числа преступлений в мае
В России общее число преступлений, совершенных за май текущего года, снизилось на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Известия 04:07
Происшествия
Ночью ветер в Туле повалил десятки деревьев
Ночью ветер в Туле повалил десятки деревьев Бригады городской службы спасения приступили к ликвидации последствий непогоды.
MySLO.ru 03:45
Общество
За сутки в России умерли 114 пациентов с коронавирусом
В России за сутки скончались 114 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.
RT на русском 03:56
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Общество
В России выявили еще 8706 случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки коронавирус диагностировали у 8706 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РБК 03:48
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня.
REGNUM 04:06
Общество
Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
RT на русском вчера в 23:04
Общество
Еще 8706 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки
В России за минувшие сутки зарегистрировано 8706 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом в субботу, 13 июня, сообщает оперштаб.
Известия 03:46
Политика
США обнародуют расширенную версию доклада Мюллера по делу о России
Минюст США объявил о том, что скоро опубликует расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о "российском вмешательстве", сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 03:27