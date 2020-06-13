Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина

Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Эллиот Энгель представил в пятницу резолюцию, которая призывает ужесточить санкции в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина, мотивируя это тем, что его структуры якобы продолжают вмешиваться во внутренние дела США.
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В США призвали усилить санкции против Евгения Пригожина

Московский Комсомолец03:19

В Конгресс США внесли резолюцию с призывом ввести дополнительные санкции против Пригожина

ТАССвчера в 18:41

В Конгресс США внесли резолюцию о новых санкциях против Пригожина

Взгляд.рувчера в 21:45

В США призвали к новым санкциям против бизнесмена Пригожина

URA.Ruвчера в 20:03

В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина

РИА Новостивчера в 19:33

В Конгрессе США предложили ужесточить санкции против Пригожина

Коммерсантъвчера в 19:20

В конгрессе США призвали ужесточить санкции против российского бизнесмена

Газета.Ru01:38
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Общество

Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
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Здоровье

Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель

Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти.
РБК 05:21
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
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Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП

Дочь актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП, обратилась к родным погибшего в аварии человек.
Свободная Пресса вчера в 20:52
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Политика

Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой

Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
Коммерсантъ вчера в 10:28
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Общество

Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту

Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН вчера в 04:33
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Политика

Трамп пообещал признать поражение при проигрыше на выборах

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что признает свое поражение, если не победит на президентских выборах в ноябре, сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru вчера в 16:59
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Происшествия

На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня.
REGNUM 04:06
1,6K
Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП

Известия вчера в 23:37
5,6K
Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

Вести.Ru 00:47
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Игры

В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved

После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru 11 июня в 11:24
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Происшествия

В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции

В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Татарстану.
RT на русском 04:13
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Происшествия

Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из калининградского роддома №4, которых обвиняют в убийстве новорожденного, сообщает в пятницу, 12 июня, пресс-служба ведомства.
Известия 00:16
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Общество

Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре

Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
РБК 05:30
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Футбол

Юрий Белоус: Идея Федуна передать «Спартак» болельщикам утопична

Бывший генеральный директор «Москвы» и «Ростова» поделился мнением о планах владельца красно-белых Леонида Федуна.
Советский спорт 02:44
Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке самолета в Самарской области

Самолет Як-52 совершил жесткую посадку в Самарской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный МЧС.
Газета.Ru 05:04
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Общество

Антитела к коронавирусу выявили у трети медиков в Москве

При повторном обследовании антитела выявили у 32,4% медиков, причем у 21% повторно, а у 11,4% впервые.
РБК 05:33
Общество

За сутки в России выявлено 8706 новых случаев заражения коронавирусом

Общая статистика за весь период пандемии COVID-19 в России на сегодня выглядит так: зафиксировано 520 129 случаев коронавируса в 85 регионах страны, число выздоровевших — 274 641 человек, летальных исходов — 6 829.
Канал 7+ 04:33
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Энергетика

Случится страшное: Россию скинут с нефтегазовой «иглы»

Российский энергетический сектор столкнулся с двойным шоком: влиянием пандемии и коллапсом спроса на топливо.
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Футбол

Кокорин признался, что тюрьма ничему его не научила

Вести.Ru 01:29
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Общество

Умер брат главы Хабаровского края

В возрасте 67 лет скончался депутат законодательной думы Хабаровского края и брат главы региона Вячеслав Фургал.
Известия вчера в 23:54
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Гаджеты

Российский филиал Samsung предлагает подарки и скидки до 40 %

Samsung Electronics в российском онлайн-магазине проводит акцию «Летняя распродажа».
Letnews.ru 05:08
Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
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Единоборства

Бой Нурмагомедова и Гэтжи может пройти в Абу-Даби

Стало известно, где может пройти бой между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.
Матч ТВ 04:04
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Шоу-бизнес

Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Ефремова

Актуальные Новости 05:04
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Общество

Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
Ведомости 11 июня в 12:29
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Недвижимость

Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции

Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%.
Коммерсантъ вчера в 04:30
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Общество

Супруга Владимира Зеленского заразилась коронавирусом

REGNUM вчера в 07:59
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Гаджеты

Apple выпустит девять новых моделей iPhone

Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
NewInform 11 июня в 12:48
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Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за ночь

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Евгений Викторович Пригожин
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Российский бизнесмен, ресторатор, владелец кейтерингового бизнеса. Компания Пригожина занималась в России организацией питания высших лиц государства, благодаря чему он получил в СМИ прозвище «повар Путина». Издание «Деловой Петербург» в своём «Рейтинге миллиардеров - 2016» ставит Евгения Пригожина на 106-е место и оценивает его состояние в 7,14 млрд рублей.
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