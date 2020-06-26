Политика

ИзвестияИзвестияВ конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата. За соответствующее решение высказались 232 конгрессмена, против — 180. Трансляция голосования велась на сайте палаты.
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Конгрессмены США одобрили создание 51-го штата

Газета.Ru15:06

Нижняя палата Конгресса США поддержала наделение столицы статусом штата

Российская газета15:39

Палата представителей США поддержала наделение столицы статусом штата

РЕН ТВ15:34

В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Известия15:25

Палата представителей проголосовала за признание Вашингтона 51-м штатом

РБК21:30

В Конгрессе США анонсировали голосование по созданию нового штата

Московский Комсомолецвчера в 22:58

Палата представителей конгресса США проголосует за создание нового штата

РИА Новостивчера в 22:22
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Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

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Газета.Ru 19:10
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Президент России Владимир Путин пожелал выпускникам российских школ и вузов смело идти к своим целям.
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Приближение холодного фронта жители Ивановской области почувствуют вечером в воскресенье.
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Берлин, 27 июня 2020, 03:29 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель считает необходимым продолжать конструктивный диалог с Россией, в том числе и из-за способности Москва влиять на ситуацию в Сирии и Ливии.
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В Раде назвали акции радикалов частью плана по уничтожению Украины

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Компания УАЗ отказалась от проекта «Русский Прадо»

Проект обновленного УАЗ "Патриот", который известен под прозвищем "Русский Прадо", реализован не будет.
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Устаревшие F-22 пополнят ВВС США из-за проблем с новыми истребителями

Источник фото: The drive Командующий ВВС США Майк Холмс рассказал изданию The drive, что из-за проблем с новыми истребителями F-22 Raptor, авиапарк пополнят самолёты, которые ныне выполняют роль учебно-тренировочных.
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Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix

Свободная Пресса 20:24
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Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции превысила 65%

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ превысила 65%, проголосовали почти 763,8 тыс. человек.
ТАСС 11:54
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Прокурор не согласился расследовать версию с истребителем по делу MH17

Версия, что пассажирский Boeing, летевший рейсом MH17, был сбит над Донбассом военным истребителем, недостаточно состоятельна, чтобы расследовать ее дополнительно.
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Производство автомобилей Volkswagen в Узбекистане начнется в 2022 году

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В Google стали автоматически удалять данные пользователей

Компания Google решила наладить автоматическое удаление данных пользователей.
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Проект «Победа» завершился на Мамаевом кургане в Волгограде

24 июня, в день парада Победы, на главной высоте России состоялся масштабный музыкально-театральный проект «Победа», который увидела вся страна.
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Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле

Глава Минтранса России Евгений Дитрих надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле.
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Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
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Компания Lenovo решила, что ноутбуки на процессорах Intel должны стоить дешевле, чем на AMD

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В московских роддомах пройдут проверки из-за найденных младенцев

В роддомах Москвы будет проведена проверка после истории с пятью младенцами, найденными в квартире, сообщила «РИА Новости» детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.
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Как мнение Примакова по крымскому вопросу оказалось пророческим

По словам Косачева, Примаков не считал справедливой и юридически безупречной передачу Крыма Украине в 1954 году, но всегда подчеркивал важность защиты прав, свобод и интересов жителей полуострова.
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Бари Алибасов переехал из наркологической клиники в психиатрическую

Российский продюсер Бари Алибасов переехал из наркологической клиники в психиатрическую. Об этом сообщает «Пятый канал».
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В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый

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Техас снова установил антирекорд по числу зараженных коронавирусом

Даллас, США, 25 июня 2020, 06:06 — REGNUM В американском штате Техас выявили более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа за прошедшие сутки, сообщает служба здравоохранения штата.
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