Политика
ИзвестияВ конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата. За соответствующее решение высказались 232 конгрессмена, против — 180. Трансляция голосования велась на сайте палаты.
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Кино
Создатели «Аватара 2» показали, как проходят съемки под водой
РИА Новости вчера в 17:14
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности
Губернатор Челябинской области продлил до 12 июля режим повышенной готовности, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 12:04
Происшествия
Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы
REGNUM вчера в 05:28
Экономика
На поддержку ПФР уйдет более 20% расходов федерального бюджета
По сравнению с 2020 годом федеральные трансферты ПФР в 2021-2023 годах увеличатся почти на 1 трлн рублей.
Российская газета вчера в 02:37
Политика
Украина направила РФ ноту протеста из-за Парада Победы в Крыму
МИД Украины направил России ноту протеста из-за Парада Победы в Крыму. Нота передана Министерству иностранных дел РФ.
ТК Звезда вчера в 04:04
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
ФАН 13:43
Происшествия
В московских роддомах пройдут проверки из-за найденных младенцев
В роддомах Москвы будет проведена проверка после истории с пятью младенцами, найденными в квартире, сообщила «РИА Новости» детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Политика
Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»
Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv 06:45
Здоровье
Доктор Мясников перечислил вызывающие аритмию лекарства
Телеведущий, автор книг о здоровье и главврач столичной больницы №71 Александр Мясников перечислил артимтогенные препараты в эфире программы «О самом главном».
Сайт интересных новостей 16:59
Наука
Долгосрочные физические тренировки могут влиять на активность генов
Специалисты доказали, что долгосрочные физические тренировки, которые проводятся более десяти лет, могут повлиять на активность ответственных за предотвращение метаболических заболеваний генов.
UfaTime.ru 05:55
Шоу-бизнес
Владимир Маркони заявил, что развод Асмус и Харламова был розыгрышем
Ведущий шоу Владимир Маркони подтвердил КП, что разрыв Асмус и Харламова отказался уткой.
Lisa.ru вчера в 02:30
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 13:24
Политика
Трамп подписал указ об уголовном наказании за порчу памятников
Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, предусматривающего тюремный срок за разрушение памятников.
Коммерсантъ 19:25
Армия и оружие
Россию обвинили в оплате убийств военных США в Афганистане
Российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании.
Lenta.ru 17:34
Политика
Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ 22:22
Гаджеты
Компания Lenovo решила, что ноутбуки на процессорах Intel должны стоить дешевле, чем на AMD
Моделей игровых ноутбуков в разной комплектации станет больше, уточнили представители компании.
Goroday.ru вчера в 19:40
Авто
С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей
С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru 04:19
Хоккей
Определилась очередность выбора игроков клубами на драфте-2020
НХЛ представил в Twitter очередность выбора игроков клубами на предстоящем драфте-2020.
ProstoProSport 23:14
Общество
Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19
Для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу понадобится порядка 70 миллионов доз вакцины, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 20:21
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
Хоккей
Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
News.ru 13:43
Общество
Во время голосования по Конституции жительница Омска выиграла квартиру
ИА Красная Весна 22:47
Армия и оружие
В Псковской области военные приступили к строительству двух медцентров
Псков, 27 июня 2020, 06:16 — REGNUM В Псковской области соединения Западного военного округа (ЗВО) министерства обороны России приступили к возведению двух многофункциональных медицинских центров.
REGNUM 23:16
Экономика
Сбербанк снизил ставки по потребкредитам на один процентный пункт
Сбербанк России снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на любые цели для физлиц с 12,9% до 11,9%, сообщает пресс-служба банка.
Российская газета вчера в 04:57
Общество
Мишустин утвердил выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
МИР 24 06:00
Шоу-бизнес
Аллегрова шокировала фанатов фотографией с Бали
ФАН вчера в 13:48