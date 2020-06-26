Политика

ИзвестияИзвестияВ конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата. За соответствующее решение высказались 232 конгрессмена, против — 180. Трансляция голосования велась на сайте палаты.
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Палата представителей США одобрила законопроект о наделении столицы страны — Вашингтона — статусом отдельного штата

Эхо Москвы01:32

В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Известиявчера в 15:25

Палата представителей проголосовала за признание Вашингтона 51-м штатом

РБКвчера в 21:30

Нижняя палата Конгресса США поддержала наделение столицы статусом штата

Российская газетавчера в 15:39

Палата представителей США поддержала наделение столицы статусом штата

РЕН ТВвчера в 15:34

В Конгрессе США одобрили идею создать новый штат

Газета.Ru01:55

Палата представителей конгресса США проголосует за создание нового штата

РИА Новости25 июня в 22:22
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В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана

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По словам представителей компании Avast, на страницах интернет-магазина Google Play было размещено 47 приложений и компьютерных игр с троянскими вирусными программами HiddenAds.
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Спорт

В США призвали приостановить финансирование WADA при отказе от реформ

Американское Управление национальной политики по контролю над наркотиками выступило с призывом к Конгрессу рассмотреть отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), если организация не примет меры по реформированию.
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Божович: у «Крыльев Советов» отменили чистый гол

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На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года

Американские военные извлекли в рамках раскопок на леднике Колони к северу от города Анкоридж в штате Аляска фрагменты останков погибших в авиакатастрофе в 1952 году, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
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Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
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Наука

Крымские ученые выполнили 3D-съемку пещеры Таврида

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RuNews24.ru 24 июня в 11:34
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Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
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«Ростов» сыграет против «Арсенала» основным составом

Ранее Валерий Карпин сообщал, что такое возможно только в том случае, если Роспотребнадзор пойдет навстречу и разрешит здоровым игрокам защищать честь клуба.
CT news вчера в 14:15
Политика

Посольство России заявило об угрозах после публикации NYT о талибах

Российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне стали поступать угрозы после публикации в американской газете The New York Times статьи, содержащей необоснованные и анонимные обвинения в адрес России якобы из-за её действий в Афганистане, сообщило посольство России в США.
RT на русском вчера в 22:42
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Наука

Выяснилось, что модификация электродных материалов в кислородной плазме улучшает их свойства

Развитие возобновляемых источников энергии требует поиска новых материалов с улучшенными электрохимическими характеристиками.
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Эксперт назвала выгодную альтернативу банковским вкладам

Директор по рыночной аналитике podelu.ru Лилия Федулина рассказал о выгодной альтернативе банковским вкладам.
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Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Известия вчера в 17:12
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Политика

Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
RT на русском вчера в 21:59
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
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Политика

Лукашенко анонсировал внесение решительных поправок в Конституцию

В качестве базы для нового Основного закона Белоруссии Бабарико предлагает взять Конституцию 1994 года, очистив ее от масштабных изменений, усиливающих власть президента и внесенных в 1996 году.
РБК вчера в 10:43
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
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Авто

В Греции готовятся пересесть на электромобили

Цель состоит в том, чтобы к 2030 году каждый третий автомобиль в Греции был на электротяге.
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Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем

Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском 01:16
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Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
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Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
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Стало известно о массовом недопуске россиян на курорты Сочи

О массовом недопуске отдыхающих стало известно «Московскому комсомольцу».
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Армия и оружие

Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил Турцию дрожать

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На Колыме медведь загрыз геолога

Медведь напал на геолога в Омсукчанском округе Колымы, мужчина погиб, следователи вылетели на вертолете к месту инцидента, сообщает в субботу УМВД России по региону.
РИА Новости 02:01
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С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей

С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
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