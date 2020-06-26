Политика
ИзвестияВ конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата. За соответствующее решение высказались 232 конгрессмена, против — 180. Трансляция голосования велась на сайте палаты.
Читать в источнике
Оценить131
Подробнее о событии
Показать все источники
Нижняя палата Конгресса США поддержала наделение столицы статусом штата
Российская газетавчера в 15:39
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 02:23, Ашберн
Политика
В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Власти США представили на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, несмотря на оглашенные аргументы России против этого.
Страна Советов on-line вчера в 13:42
Технологии
В Google Play обнаружили 47 приложений и игр с троянами
По словам представителей компании Avast, на страницах интернет-магазина Google Play было размещено 47 приложений и компьютерных игр с троянскими вирусными программами HiddenAds.
Goroday.ru вчера в 17:42
Спорт
В США призвали приостановить финансирование WADA при отказе от реформ
Американское Управление национальной политики по контролю над наркотиками выступило с призывом к Конгрессу рассмотреть отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), если организация не примет меры по реформированию.
Известия 24 июня в 09:00
Футбол
Божович: у «Крыльев Советов» отменили чистый гол
"Зенит" обыграл "Крылья Советов" благодаря дублю Дзюбы с пенальти Судьи отменили гол "Зенита" в матче с "Крыльями Советов" после видеопросмотра Стала известна посещаемость матча 24-го тура РПЛ "Зенит" – "Крылья Советов"
Metaratings вчера в 16:17
Происшествия
На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года
Американские военные извлекли в рамках раскопок на леднике Колони к северу от города Анкоридж в штате Аляска фрагменты останков погибших в авиакатастрофе в 1952 году, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости вчера в 23:06
Политика
Politico: власти США намерены обвинить Google в монополизации рынка
Минюст США готовится подать иск к корпорации Google по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства в сферах поиска и рекламы в интернете, пишет Politico.
Аргументы и Факты 02:15
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
Наука
Крымские ученые выполнили 3D-съемку пещеры Таврида
Ученые работали в ограниченном пространстве в условиях нехватки кислорода и света. На создание 3D-копии ушло больше месяца.
RuNews24.ru 24 июня в 11:34
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
Футбол
«Ростов» сыграет против «Арсенала» основным составом
Ранее Валерий Карпин сообщал, что такое возможно только в том случае, если Роспотребнадзор пойдет навстречу и разрешит здоровым игрокам защищать честь клуба.
CT news вчера в 14:15
Политика
Посольство России заявило об угрозах после публикации NYT о талибах
Российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне стали поступать угрозы после публикации в американской газете The New York Times статьи, содержащей необоснованные и анонимные обвинения в адрес России якобы из-за её действий в Афганистане, сообщило посольство России в США.
RT на русском вчера в 22:42
Наука
Выяснилось, что модификация электродных материалов в кислородной плазме улучшает их свойства
Развитие возобновляемых источников энергии требует поиска новых материалов с улучшенными электрохимическими характеристиками.
Naked Science 25 июня в 06:02
Экономика
Эксперт назвала выгодную альтернативу банковским вкладам
Директор по рыночной аналитике podelu.ru Лилия Федулина рассказал о выгодной альтернативе банковским вкладам.
ФедералПресс вчера в 22:02
Общество
В Калининградской области 27 июня запрещено продавать спиртное
В День молодёжи, который отмечается в субботу, 27 июня 2020 года, в Калининградской области запрещена розничная торговля алкоголем.
Русский Запад вчера в 10:34
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Известия вчера в 17:12
Политика
Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
RT на русском вчера в 21:59
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Политика
Лукашенко анонсировал внесение решительных поправок в Конституцию
В качестве базы для нового Основного закона Белоруссии Бабарико предлагает взять Конституцию 1994 года, очистив ее от масштабных изменений, усиливающих власть президента и внесенных в 1996 году.
РБК вчера в 10:43
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
Авто
В Греции готовятся пересесть на электромобили
Цель состоит в том, чтобы к 2030 году каждый третий автомобиль в Греции был на электротяге.
РИА Новости 01:48
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем
Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском 01:16
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
Политика
Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Экономика
Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета вчера в 07:36
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости вчера в 01:50
Общество
Стало известно о массовом недопуске россиян на курорты Сочи
О массовом недопуске отдыхающих стало известно «Московскому комсомольцу».
Lenta.ru вчера в 09:05
Армия и оружие
Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил Турцию дрожать
Вечерний курьер вчера в 01:59
Происшествия
На Колыме медведь загрыз геолога
Медведь напал на геолога в Омсукчанском округе Колымы, мужчина погиб, следователи вылетели на вертолете к месту инцидента, сообщает в субботу УМВД России по региону.
РИА Новости 02:01
Авто
С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей
С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru вчера в 04:19