Политика

ИзвестияИзвестияВ конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата. За соответствующее решение высказались 232 конгрессмена, против — 180. Трансляция голосования велась на сайте палаты.
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Конгрессмены проголосовали за новый штат в составе США

Московский Комсомолец04:21

Палата представителей США поддержала наделение столицы статусом штата

РЕН ТВвчера в 15:34

Палата представителей проголосовала за признание Вашингтона 51-м штатом

РБКвчера в 22:16

Нижняя палата Конгресса США поддержала наделение столицы статусом штата

Российская газетавчера в 15:39

В Конгрессе США одобрили идею создать новый штат

Газета.Ru01:55

В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Известиявчера в 15:25

Палата представителей конгресса США проголосует за создание нового штата

РИА Новости25 июня в 22:22
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 07:00, Ашберн
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Увидела свет базовая модификация обновленной Skoda Octavia

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Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
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«Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом

«Ростов» получил разрешение от местного Роспотребнадзора и сыграет против «Арсенала» в 24-м туре РПЛ основным составом, сообщает «Спорт-Экспресс».
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Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса

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Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Ростуризм опубликовал список ограничений, которые сейчас действуют при въезде в иностранные государства.
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Врач оценил риск заражения коронавирусом на курорте

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Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу

Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу Данные 5 млн учащихся и сотрудников онлайн-школы английского языка Skyeng выставлены на продажу в интернете за 40 тыс. руб.
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Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет

Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
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На Украине есть риск развития эпидемии в «гиперболическом масштабе»

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Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

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Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым

Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
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На Хорошевском шоссе в Москве перекрыты две полосы из-за обвала грунта

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Самоизоляцию в Иркутской области продлили до 12 июля

Власти Иркутской области приняли решение о продлениии режима самоизоляции в регионе до 12 июля, сообщает в субботу оперштаб региона.
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38 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Темп прироста за сутки составил 2,4 %. Всего в регионе выявлено 1610 случаев COVID-2019.
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Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%

Общая явка на электронное голосование по поправкам составляет 70%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
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Шоу-бизнес

Дибров с женой устроили фотосессию в стиле Петросяна и Степаненко

Первым выступил телеграм-канал «Беспощадная красота»: «Дмитрий Дибров с женой косплеят Петросяна со Степаненко в молодости», – пошутили сплетники.
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Бомбардировщики B-21 смогут прорвать оборону С-400

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Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля

Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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CD Projekt RED показала новый трейлер по Cyberpunk 2077

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Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
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