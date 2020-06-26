Политика
ИзвестияВ конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата. За соответствующее решение высказались 232 конгрессмена, против — 180. Трансляция голосования велась на сайте палаты.
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Американист: превращение Вашингтона в штат приведет США к гражданской войне
Национальная служба новостей14:52
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В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение
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В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
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Иран предоставит Франции самописцы сбитого Boeing 20 июля
Иран доставит 20 июля во Францию самописцы сбитого по ошибке в январе над Тегераном украинского Boeing 737.
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