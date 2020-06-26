Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата. За соответствующее решение высказались 232 конгрессмена, против — 180. Трансляция голосования велась на сайте палаты.

В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

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