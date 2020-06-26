В пятницу, 26 июня, палата представителей конгресса США проведет голосование по статусу столицы страны. Сейчас Вашингтон с административной точки зрения является федеральным округом Колумбия, не входящим ни в один из штатов. Его предлагается сделать 51-м штатом.

В конгрессе США проголосуют за превращение округа Колумбия в 51-й штат

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