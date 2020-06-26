Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ конгрессе США проголосуют за превращение округа Колумбия в 51-й штат

В пятницу, 26 июня, палата представителей конгресса США проведет голосование по статусу столицы страны. Сейчас Вашингтон с административной точки зрения является федеральным округом Колумбия, не входящим ни в один из штатов. Его предлагается сделать 51-м штатом.
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В США проголосуют за создание нового штата

Национальная служба новостей01:35

В Конгрессе США анонсировали голосование по созданию нового штата

Московский Комсомолецвчера в 22:58

В Конгрессе США проголосуют за создание нового штата

Газета.Ruвчера в 23:41

Американские конгрессмены проголосуют по вопросу создания нового штата

Известиявчера в 23:47

Палата представителей проголосует за превращение Вашингтона в 51 штат

РЕН ТВвчера в 22:46

В конгрессе США проголосуют за превращение округа Колумбия в 51-й штат

Российская газетавчера в 22:44

Палата представителей конгресса США проголосует за создание нового штата

РИА Новостивчера в 22:22
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье утонули трое детей

Газета.Ru вчера в 14:29
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Политика

Пушков прокомментировал ноту протеста Киева из-за парада в Крыму

Известия вчера в 21:41
1,6K
Происшествия

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
5K
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6,1K
Общество

Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы

Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

РИА Новости вчера в 18:45
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Политика

В Кремле ответили на заявления Лукашенко о вмешательстве в выборы

Минск не представлял аргументов вмешательства в процесс выборов в Белоруссии. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец вчера в 06:26
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Общество

Власти допустили введение ответственности для перевозчиков санкционки

Вопрос о наказании для транспортных компаний, которые ввозят в Россию попавшие под эмбарго продукты, обсуждался на состоявшемся на прошлой неделе совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщил РБК один из участников встречи.
РБК 01:30
Происшествия

Стали известны мотивы солдата, повредившего перед парадом машину ФСО

Москва, 26 июня 2020, 08:33 — REGNUM Солдат-срочник Никита Еременко, который повредил машину ФСО перед парадом Победы в Москве, был забракован сотрудниками военной контраразведки ФСБ и психологами еще за неделю до шествия.
REGNUM 01:33
Армия и оружие

В США считают ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением

Головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин" был спущен на воду в октябре 2019 года, он должен быть сдан 25 ноября 2023-го.
РИА Новости вчера в 12:58
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Общество

Открывать авиасообщение начнут со странами СНГ

Согласно документу, международные полеты предлагается восстановить сначала со странами СНГ, после чего, в зависимости от эпидемиологической обстановки по коронавирусу, рассматривать возможность возобновления авиасообщения с конкретными странами.
Капитал страны вчера в 02:04
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Политика

США заподозрили Россию в планах захватить дамбу в Херсоне

Российские власти «под прикрытием» учений «Кавказ-2020» могут попытаться захватить дамбу в Херсонской области, которая перекрывает подачу воды в Крым.
Росбалт вчера в 08:25
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Происшествия

В Индии за один день от ударов молний погибли более 100 человек

Нью-Дели, 26 июня 2020, 06:56 — REGNUM В результате ударов молний на востоке и севере Индии 25 июня погибли 107 человек.
REGNUM вчера в 23:56
7
Политика

Саакашвили признал, что Россия сильно опередила Украину

Саакашвили признал, что Россия сильно опередила Украину Саакашвили заявил, что пытается реализовать на Украине то, что уже давно достигнуто в России.
Экспресс газета 01:35
Гаджеты

Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12 для Mi 10 Lite

Evo-rus.com вчера в 07:50
17
Общество

Суд в Москве огласит приговор по делу режиссера Кирилла Серебренникова

ТАСС вчера в 17:09
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Политика

Трамп назвал переброску войск в Польшу «сильным сигналом» для России

Политик добавил, что поладит с Россией. Дональд Трамп назвал переброску войск в Польшу "сильным сигналом" для России.
Piter.tv вчера в 01:21
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Космос

К Земле мчится еще один опасный астероид

Shraibikus News 23 июня в 15:46
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Происшествия

Чиновник в одном из районов Зауралья госпитализирован с коронавирусом

Сотрудник отдела образования администрации Сафакулевского района госпитализирован с COVID-19.
Znak.com 01:38
Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Федеральные власти рекомендовали при необходимости переводить школы на режим дистанционного обучения еще 14 марта.
РБК вчера в 05:52
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Происшествия

Мощный взрыв прогремел в Тегеране

Известия вчера в 19:55
9
Общество

В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся похолодании

Часть регионов России в начале следующей неделе ждет заметное похолодание.
РБК вчера в 21:22
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Кино

Премьера нового фильма Нолана «Довод» вновь перенесена

Фильм выйдет 12 августа 2020 года. Изначально лента должна была выйти 17 июля, позже дата была перенесена на 31-е число того же месяца.
News.ru 00:09
Политика

Кабмин отменил самоизоляцию для въезжающих на Украину

"На внеочередном заседании правительство в четверг, 25 июня, одобрило предложение Министерства здравоохранения отменить обязательную самоизоляцию для иностранцев, пересекающих государственную границу Украины", - сообщили в пресс-службе Кабмина.
ТАСС вчера в 08:03
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак попала в больницу со сломанным носом

Журналистка Ксения Собчак в своем блоге заявила, что сломала нос после неудачного падения и получила сотрясение мозга.
iReactor вчера в 08:48
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Общество

За сутки у 110 человек в Саратовской области выявлен коронавирус

На 25 июня в Саратовской области у 5892 человек подтверждено заражение коронавирусом, из них 2922 человека уже победили недуг, за сутки выздоровели 27 человек.
Kursk.com вчера в 03:06
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Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК вчера в 05:33
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Футбол

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии

«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ вчера в 17:14
Энергетика

ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина

Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран.
Газета.Ru вчера в 12:48
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