Политика
Российская газетаВ конгрессе США проголосуют за превращение округа Колумбия в 51-й штат
В пятницу, 26 июня, палата представителей конгресса США проведет голосование по статусу столицы страны. Сейчас Вашингтон с административной точки зрения является федеральным округом Колумбия, не входящим ни в один из штатов. Его предлагается сделать 51-м штатом.
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В конгрессе США проголосуют за превращение округа Колумбия в 51-й штат
Российская газетавчера в 22:44
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Происшествия
В Подмосковье утонули трое детей
Газета.Ru вчера в 14:29
Политика
Пушков прокомментировал ноту протеста Киева из-за парада в Крыму
Известия вчера в 21:41
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
РИА Новости вчера в 18:45
Политика
В Кремле ответили на заявления Лукашенко о вмешательстве в выборы
Минск не представлял аргументов вмешательства в процесс выборов в Белоруссии. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец вчера в 06:26
Общество
Власти допустили введение ответственности для перевозчиков санкционки
Вопрос о наказании для транспортных компаний, которые ввозят в Россию попавшие под эмбарго продукты, обсуждался на состоявшемся на прошлой неделе совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщил РБК один из участников встречи.
РБК 01:30
Происшествия
Стали известны мотивы солдата, повредившего перед парадом машину ФСО
Москва, 26 июня 2020, 08:33 — REGNUM Солдат-срочник Никита Еременко, который повредил машину ФСО перед парадом Победы в Москве, был забракован сотрудниками военной контраразведки ФСБ и психологами еще за неделю до шествия.
REGNUM 01:33
Армия и оружие
В США считают ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением
Головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин" был спущен на воду в октябре 2019 года, он должен быть сдан 25 ноября 2023-го.
РИА Новости вчера в 12:58
Общество
Открывать авиасообщение начнут со странами СНГ
Согласно документу, международные полеты предлагается восстановить сначала со странами СНГ, после чего, в зависимости от эпидемиологической обстановки по коронавирусу, рассматривать возможность возобновления авиасообщения с конкретными странами.
Капитал страны вчера в 02:04
Политика
США заподозрили Россию в планах захватить дамбу в Херсоне
Российские власти «под прикрытием» учений «Кавказ-2020» могут попытаться захватить дамбу в Херсонской области, которая перекрывает подачу воды в Крым.
Росбалт вчера в 08:25
Происшествия
В Индии за один день от ударов молний погибли более 100 человек
Нью-Дели, 26 июня 2020, 06:56 — REGNUM В результате ударов молний на востоке и севере Индии 25 июня погибли 107 человек.
REGNUM вчера в 23:56
Политика
Саакашвили признал, что Россия сильно опередила Украину
Саакашвили признал, что Россия сильно опередила Украину Саакашвили заявил, что пытается реализовать на Украине то, что уже давно достигнуто в России.
Экспресс газета 01:35
Гаджеты
Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12 для Mi 10 Lite
Evo-rus.com вчера в 07:50
Общество
Суд в Москве огласит приговор по делу режиссера Кирилла Серебренникова
ТАСС вчера в 17:09
Политика
Трамп назвал переброску войск в Польшу «сильным сигналом» для России
Политик добавил, что поладит с Россией. Дональд Трамп назвал переброску войск в Польшу "сильным сигналом" для России.
Piter.tv вчера в 01:21
Космос
К Земле мчится еще один опасный астероид
Shraibikus News 23 июня в 15:46
Происшествия
Чиновник в одном из районов Зауралья госпитализирован с коронавирусом
Сотрудник отдела образования администрации Сафакулевского района госпитализирован с COVID-19.
Znak.com 01:38
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Федеральные власти рекомендовали при необходимости переводить школы на режим дистанционного обучения еще 14 марта.
РБК вчера в 05:52
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия вчера в 19:55
Общество
В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся похолодании
Часть регионов России в начале следующей неделе ждет заметное похолодание.
РБК вчера в 21:22
Кино
Премьера нового фильма Нолана «Довод» вновь перенесена
Фильм выйдет 12 августа 2020 года. Изначально лента должна была выйти 17 июля, позже дата была перенесена на 31-е число того же месяца.
News.ru 00:09
Политика
Кабмин отменил самоизоляцию для въезжающих на Украину
"На внеочередном заседании правительство в четверг, 25 июня, одобрило предложение Министерства здравоохранения отменить обязательную самоизоляцию для иностранцев, пересекающих государственную границу Украины", - сообщили в пресс-службе Кабмина.
ТАСС вчера в 08:03
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Шоу-бизнес
Ксения Собчак попала в больницу со сломанным носом
Журналистка Ксения Собчак в своем блоге заявила, что сломала нос после неудачного падения и получила сотрясение мозга.
iReactor вчера в 08:48
Общество
За сутки у 110 человек в Саратовской области выявлен коронавирус
На 25 июня в Саратовской области у 5892 человек подтверждено заражение коронавирусом, из них 2922 человека уже победили недуг, за сутки выздоровели 27 человек.
Kursk.com вчера в 03:06
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК вчера в 05:33
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии
«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ вчера в 17:14
Энергетика
ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина
Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран.
Газета.Ru вчера в 12:48