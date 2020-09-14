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Известия
Известия

В конгрессе США заявили о задержке с принятием санкций против России

Проект оборонного бюджета США, в котором содержатся расширенные санкции против газопровода «Северный поток – 2», вряд ли будет утвержден до выборов президента страны. Об этом в понедельник, 14 сентября, заявил член комитета по вооруженным делам палаты представителей США Мак Торнберри.В источнике
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Известия

В конгрессе США заявили о задержке с принятием санкций против России

Известия12:09
News.ru

Конгрессмен назвал причину промедления с принятием санкций против РФ

News.ru08:58
URA.Ru

В США возникли проблемы с введением новых санкций против РФ

URA.Ru10:57
РИА Новости

В конгрессе США заявили о проблемах с принятием санкций против России

РИА Новости10:42
Росбалт

США затормозили принятие жестких санкций против России

Росбалт09:35
Взгляд.ру

В США заявили о проблемах с принятием санкций против «Северного потока – 2»

Взгляд.ру11:06
РБК

В конгрессе США заявили о возможном промедлении с санкциями против России

РБК08:17

Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомости12:42
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За размещение ссылок под постами в Instagram придётся заплатить

Фото: Alex Castro / The Verge В патентной заявке, которую компания Instagram подала ещё в 2016 году, говорится о функции, автоматически выводящей окно с предложением заплатить комиссию каждый раз, когда в публикуемых пользователями постах обнаруживается активная ссылка.
3DNews13:46

Россия снимает резерв силовиков на границе с Белоруссией

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договорённость о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и Национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — цитирует ТАСС представителя Кремля.
RT на русском13:57
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Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

Как сообщил РИА Новости представитель регулятора Мортен Кристенсен в ответ на вопрос, сможет ли DEA отозвать разрешение на прокладку трубы, задача агентства — следить за соблюдением требований экологичности и безопасности.
РИА Новости11:03
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Мишустин продлил стимулирующие выплаты врачам за борьбу с COVID-19

В начале сентября Мишустин заявил, что правительство выделит на стимулирующие выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу и водителям скорых почти 22 млрд руб. и еще 1,8 млрд руб. на поддержку работников социальных учреждений, среди которых есть дома престарелых и интернаты для инвалидов.
РБК08:16
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В ДНР оценили заявление Киева об обмене пленными в Донбассе

Полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова прокомментировала заявление представителей Киева о переходе к обсуждению конкретных дат обмена пленными.
RT на русском12:00