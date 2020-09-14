В конгрессе США заявили о задержке с принятием санкций против России
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Проект оборонного бюджета США, в котором содержатся расширенные санкции против газопровода «Северный поток – 2», вряд ли будет утвержден до выборов президента страны. Об этом в понедельник, 14 сентября, заявил член комитета по вооруженным делам палаты представителей США Мак Торнберри.В источнике
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