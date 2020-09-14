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Известия
Известия

В конгрессе США заявили о задержке с принятием санкций против России

Проект оборонного бюджета США, в котором содержатся расширенные санкции против газопровода «Северный поток – 2», вряд ли будет утвержден до выборов президента страны. Об этом в понедельник, 14 сентября, заявил член комитета по вооруженным делам палаты представителей США Мак Торнберри.В источнике
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Известия

В конгрессе США заявили о задержке с принятием санкций против России

Известия12:09
Взгляд.ру

В США заявили о проблемах с принятием санкций против «Северного потока – 2»

Взгляд.ру11:06
Росбалт

США затормозили принятие жестких санкций против России

Росбалт09:35
РИА Новости

В конгрессе США заявили о проблемах с принятием санкций против России

РИА Новости10:42
URA.Ru

В США возникли проблемы с введением новых санкций против РФ

URA.Ru10:57
News.ru

Конгрессмен назвал причину промедления с принятием санкций против РФ

News.ru08:58
РБК

В конгрессе США заявили о возможном промедлении с санкциями против России

РБК08:17

Еще три партии получили право не собирать подписи на выборах в Госдуме

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что в следующих выборах в Государственную думу в 2021 году без сбора подписей смогут участвовать 16 политических партий.
Еще три партии получили право не собирать подписи на выборах в Госдуме
РБК07:37
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Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал в качестве потерпевшего по уголовному делу вратаря футбольного клуба «Краснодар» Сергея Ещенко, брата Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов.
Коммерсантъ12:16
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Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено, сообщил глава организации Николай Шумаков.
Коммерсантъ12:19
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Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

Как сообщил РИА Новости представитель регулятора Мортен Кристенсен в ответ на вопрос, сможет ли DEA отозвать разрешение на прокладку трубы, задача агентства — следить за соблюдением требований экологичности и безопасности.
РИА Новости11:03
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Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка.
Газета.Ru06:31
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Лукашенко на переговорах с Путиным напомнил об известной поговорке

Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным в Сочи рассказал, как Минск проводит марши и что происходит в городе в это время, а также напомнил президенту РФ известную поговорку Друг познается в беде.
Политическая Экспертиза09:32
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Зенит — Арсенал (Тула) 2:0 (2-й тайм)

Санкт-Петербург, 14 сентября 2020, 17:47 — REGNUM 14 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» в рамках 7-го тура Российской премьер-лиги 2020/21 встретятся «Зенит» и тульский «Арсенал».
REGNUM10:47