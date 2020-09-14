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Известия

В конгрессе США заявили о задержке с принятием санкций против России

Проект оборонного бюджета США, в котором содержатся расширенные санкции против газопровода «Северный поток – 2», вряд ли будет утвержден до выборов президента страны. Об этом в понедельник, 14 сентября, заявил член комитета по вооруженным делам палаты представителей США Мак Торнберри.В источнике
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Известия

В конгрессе США заявили о задержке с принятием санкций против России

Известиявчера в 12:09
Взгляд.ру

В США заявили о проблемах с принятием санкций против «Северного потока – 2»

Взгляд.рувчера в 11:06
News.ru

Конгрессмен назвал причину промедления с принятием санкций против РФ

News.ruвчера в 08:58
РИА Новости

В конгрессе США заявили о проблемах с принятием санкций против России

РИА Новостивчера в 10:42
Росбалт

США затормозили принятие жестких санкций против России

Росбалтвчера в 09:35
URA.Ru

В США возникли проблемы с введением новых санкций против РФ

URA.Ruвчера в 10:57
РБК

В конгрессе США заявили о возможном промедлении с санкциями против России

РБКвчера в 08:17

Истребители РФ перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря», — заявили в НЦУО.
Известиявчера в 14:06
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ЕК планирует ужесточить нормы выбросов CO2 для автомобилей, пишут СМИ

Предыдущий план предусматривал к 2030 году сокращение выбросов CO2 автомобилями на 37,5 процента по сравнению с уровнем 1990 года, а новый план поднимает планку сокращения до 50 процента, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документы.
Sputnik Литва13 сентября в 07:10

Пашаев считает, что приговор Ефремову отменят

Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на год-полтора, а кассационная или Верховный суд и вовсе отменят приговор из-за недостаточного исследования автомобиля артиста.
ТАССвчера в 11:20
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Россия снимет резерв из силовиков на границе с Белоруссией

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — цитирует ТАСС его слова.
Парламентская газетавчера в 14:23
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Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

В Датском энергетическом агентстве (DEA) прокомментировали призыв премьер-министра страны Метте Фредриксен начать новую дискуссию по строительству газопровода "Северный поток — 2" на фоне ситуации с Алексеем Навальным.
РИА Новостивчера в 11:03
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Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации

Анонимные источники агентства Рейтер сообщили, что врачи скорой помощи в Омске якобы не обнаружили проблем с обменом веществ или повышенного уровня сахара в крови Алексея Навального, токсиколог омской больницы открыто опровергает эти сообщения.
РИА Новостивчера в 14:40
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Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Санкт-Петербург

Первая партия отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V" поступила в Санкт-Петербург, препарат доставили в городскую больницу № 40, сообщили в понедельник в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.
ТАССвчера в 15:29
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Путин предъявил Лукашенко позицию РФ по ситуации в Белоруссии

Народ Белоруссии должен сделать свой политический выбор суверенно, без какого-либо внешнего давления, заявил президент России Владимир Путин 14 сентября на встрече белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи.
ИА Красная Веснавчера в 09:46
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Президент Эстонии пригрозила руководству Белоруссии судом в Гааге

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что действующее руководство Белоруссии может быть привлечено к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге из-за насилия против участников акций протеста.
Газета.Ruвчера в 16:46
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