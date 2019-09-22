Политика
РИА НовостиВ конгрессе допустили импичмент Трампа из-за разговора с Зеленским
Конгресс США допустил импичмент президента Дональда Трампа в случае, если он окажет давление на украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил CNN.
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Интернет
Эксперты назвали самый распространенный и небезопасный пароль
Специалисты в области компьютерной безопасности представили список из наиболее распространенных, а потому — небезопасных паролей, которые пользователи используют для защиты данных в Сети.
Gazeta.SPb 13:58
Происшествия
Российский турист утонул на Кипре
В Средиземном море у восточного побережья Кипра утонул пожилой турист из России.
Известия 15:56
Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Общество
Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace
Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:27
Политика
Иран намерен представить в ООН проект безопасности Персидского залива
Президент Ирана Хасан Рухани заявил о намерении представить в ООН проект по обеспечению безопасности Персидского и Оманского заливов, а также Ормузского пролива.
RT на русском 02:14
Футбол
Мусаев раскритиковал арбитров матча с ЦСКА за неназначенный пенальти
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев считает, что судейская бригада матча с ЦСКА, который завершился со счётом 2:3, не разобралась в одном из эпизодов с участием форварда «быков» Маркусом Бергом.
RT на русском 15:10
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 11:21
Политика
Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой
Посольство России по просьбе РИА Новости прокомментировало информацию о возможном иске отравленного в Эймсбери Чарли Роули.
РИА Новости 10:41
Армия и оружие
Шойгу не исключил отмену призыва в России
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в стране могут отменить призыв в армию, но это не правильно.
Политика Сегодня 02:42
Политика
Пушков прокомментировал призыв Трампа к ЕС о выделении средств Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в Twitter заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что ЕС следует выделять больше средств на поддержку Украины.
RT на русском 14:13
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости 06:44
Футбол
Заболотный прокомментировал свой переход в «Сочи»
Обо всем нападающий «Сочи» написал в своем Instagram-аккаунте. Антон Заболотный поделился с подписчиками криком души.
Gazeta.SPb 15:19
Армия и оружие
Зариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.
ТАСС вчера в 21:37
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Футбол
В случае отставки Хохлова «Динамо» попробует пригласить Галактионова
Как стало известно «Чемпионату», в случае отставки Дмитрия Хохлова руководство «Динамо» с большой долей вероятности пригласит на пост главного тренера Михаила Галактионова.
Чемпионат 15:24
Наука
Водопроводная вода может быть причиной развития рака
Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
Ugpressa.ru вчера в 00:56
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета 20 сентября в 11:33
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании
"Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 14:58
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру 06:43
Гаджеты
Huawei представил смартфоны без приложений Google
Китайская корпорация Huawei показала новую флагманскую линейку смартфонов без приложений от Google, пишет «Коммерсантъ».
Мой Брянск 19 сентября в 23:37
Политика
МИД России объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
МИД России назвал заключение в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова — Риббентропа, вынужденным шагом.
BFM.ru 14:10
Спорт
WADA потребовало от России объяснить манипуляции с данными о допинге
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выделило России три недели на то, чтобы предоставить объяснения из-за возможных манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории.
Известия 12:19
Армия и оружие
Китай обнаружил у российских ракет для С-400 неожиданное свойство
Информационное издание «Sina» сообщает о том, что китайские военные пришли в неописуемый восторг, неожиданно открыв для себя уникальные свойства российских зенитных ракет 9М96 и 48Н6, которые, как оказалось, обладают гарантийным сроком годности вдвое большим, чем у всех известных на сегодняшний день ракет, находящихся на вооружении КНР.
Avia.pro 09:30