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Конгресс США допустил импичмент президента Дональда Трампа в случае, если он окажет давление на украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил CNN.
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с чего всё началось
Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф (Демократическая партия) заявил
 CNN, что, если давление президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского будет доказано, импичмент может стать единственным выходом из ситуации.
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