с чего всё началось

Конгресс США допустил импичмент президента Дональда Трампа в случае, если он окажет давление на украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил CNN.

Интернет Эксперты назвали самый распространенный и небезопасный пароль Специалисты в области компьютерной безопасности представили список из наиболее распространенных, а потому — небезопасных паролей, которые пользователи используют для защиты данных в Сети.

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Общество Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.

Политика Иран намерен представить в ООН проект безопасности Персидского залива Президент Ирана Хасан Рухани заявил о намерении представить в ООН проект по обеспечению безопасности Персидского и Оманского заливов, а также Ормузского пролива.

Футбол Мусаев раскритиковал арбитров матча с ЦСКА за неназначенный пенальти Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев считает, что судейская бригада матча с ЦСКА, который завершился со счётом 2:3, не разобралась в одном из эпизодов с участием форварда «быков» Маркусом Бергом.

Происшествия Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.

Экономика В России предлагают ввести «индекс самогона» Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».

Политика Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой Посольство России по просьбе РИА Новости прокомментировало информацию о возможном иске отравленного в Эймсбери Чарли Роули.

Армия и оружие Шойгу не исключил отмену призыва в России Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в стране могут отменить призыв в армию, но это не правильно.

Политика Пушков прокомментировал призыв Трампа к ЕС о выделении средств Украине Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в Twitter заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что ЕС следует выделять больше средств на поддержку Украины.

Футбол Заболотный прокомментировал свой переход в «Сочи» Обо всем нападающий «Сочи» написал в своем Instagram-аккаунте. Антон Заболотный поделился с подписчиками криком души.

Армия и оружие Зариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Футбол В случае отставки Хохлова «Динамо» попробует пригласить Галактионова Как стало известно «Чемпионату», в случае отставки Дмитрия Хохлова руководство «Динамо» с большой долей вероятности пригласит на пост главного тренера Михаила Галактионова.

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Общество В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.

Происшествия Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании "Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.

Кино Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.

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Политика МИД России объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа МИД России назвал заключение в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова — Риббентропа, вынужденным шагом.

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