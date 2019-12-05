Политика
Российская газетаКонгресс США нашел основания для импичмента Трампа
Глава юридического комитета конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что имеются достаточные основания для начала процедуры импичмента действующего главы Белого дома Дональда Трампа. По его словам, Трамп превысил полномочия и совершил нарушение, которое должно повлечь за собой импичмент.
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Происшествия
Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Политика
На Украине отпустили задержанного члена партии «Единая Россия»
Задержанный в Херсонской области член севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый вышел на свободу, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
Политика
Премьер Болгарии ответил на слова Путина о «Турецком потоке»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку строительства ветки "Турецкого потока", на которую указал президент России Владимир Путин, "обязательными процедурами" Евросоюза.
Футбол
Робертсон оригинально отметил выступление Ориги в игре с «Эвертоном»
Накануне в матче 15-го тура премьер-лиги против «Эвертона» (5:2) Ориги оформил дубль, чем заслужил признание Робертсона.
Политика
В сенате США заявили о неспособности остановить «Северный поток — 2»
Сенатор от Демократической партии США Крис Мерфи выразил сомнение в том, что Вашингтон сможет остановить реализацию проекта «Северный поток — 2». Об этом он заявил на конференции в американской столице, организованной Атлантическим советом.
Политика
Граждане ДНР подали 3700 жалоб в ЕСПЧ
Общественная организация «Справедливая защита», которая собирает доказательства военных преступлений на юго-востоке Украины, помогла гражданам самопровозглашённой ДНР подать 3700 жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Происшествия
Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет
Происшествия
В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»
Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии, почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
Политика
В США может начаться новая гражданская война, считает Виктор Бут
В результате противостояния сторонников и противников президента Трампа в США может начаться новая гражданская война, к которой полностью готовы организованные во многих штатах "народные ополчения", заявил РИА Новости отбывающий 25-летний срок заключения в американской тюрьме российский бизнесмен Виктор Бут.
Здоровье
Зачем и сколько нужно пить воды, сообщили специалисты
Специалисты сообщили, сколько человеку нужно пить воды в день и зачем это делать.
Футбол
Суд запретил фанату «Спартака» посещение матчей на полтора года
Общество
В России могут ввести уголовное наказание для «черных коллекторов»
Уголовную ответственность за незаконные способы «выбивания» долгов хотят ввести в России.
Кино
Генри Кавилл показал сцену сражения из сериала «Ведьмак»
Новый фрагмент показывает драку на пиру в Цинтре. Релиз первого сезона «Ведьмака» состоится 20 декабря 2019 года.
Фигурное катание
Трусова и Загитова назвали свои заявки на финал Гран-при
Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова назвали свои заявки на прокаты на финал Гран-при, который состоится с 5 по 8 декабря.
Политика
Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян «воинственным народом»
Издание подчеркивает, что Россия умеет выживать в такую экстремальную погоду, и россиян действительно стоит называть "воинственным народом" в полном смысле этого слова.
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Технологии
Для отечественного софта разработали критерии господдержки
Ранее Минкомсвязь предложила при поддержке отечественного софта учитывать новизну идеи, проработанность бизнес-плана, техническую возможность реализации, потенциал импортозамещения продукта, факт попадания его разработчика в санкционный список и др.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Кино
В Сети появился первый трейлер «Чёрной вдовы»
Компания Marvel Entertainment опубликовала первый трейлер фильма «Чёрная вдова» режиссёра Кейт Шортланд.
Здоровье
Проверяющие ищут просроченные лекарства в больнице Сахалина
Шоу-бизнес
Позорными назвал Лев Лещенко пенсии россиян
Что касается своей пенсии, то Лещенко заявил, что всю ее тратит на благотворительность.
Общество
Главный инженер Boeing лишился работы
Главный инженер департамента коммерческих перевозок Boeing Джон Гамильтон (John Hamilton), который занимался расследованием авиакатастроф с самолетами 737 MAX, уйдет из компании.
Футбол
Сергей Семак опроверг проблемы с алкоголем у Лунева
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах команды может быть связано с дисциплинарными проблемами.
Культура
Зак Снайдер представил доказательство, что режиссерская версия «Лиги справедливости» действительно существует
Общество
Французские СМИ нашли в Альпах базу ГРУ
Западные спецслужбы заявили, что 15 сотрудников ГРУ якобы использовали французские Альпы как базу для операций по всей Европе, пишет французская газета Le Monde.