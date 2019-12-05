Политика
РИА НовостиВ конгрессе нашли основания для импичмента Трампа
Дональд Трамп превысил полномочия, и его действия дают основания для объявления ему импичмента, заявил по итогам экспертных слушаний глава комитета по судебным вопросам палаты представителей конгресса демократ Джеррольд Надлер.
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Кино
Вышел трейлер супергеройского сериала «Кризис на Бесконечных Землях»
Телеканал The CW, подаривший поклонникам крайне вместительную россыпь супергеройских сериалов, представил полноценный трейлер "Кризиса на Бесконечных Землях" (Crisis on Infinite Earths).
Авто
Euro NCAP проверила на безопасность 12 новинок автопрома
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
Происшествия
Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Политика
Путин назвал неприемлемыми условия Киева по транзиту газа
Президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми условия Киева по транзиту газа.
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Армия и оружие
Донбасс сегодня: спецназ «Альфа» готовил убийство офицера ВСУ, СБУ терроризирует население
ВСУ ведут обстрелы Донецка и окрестностей из тяжелых минометов. Погибшие спецназовцы СБУ должны были ликвидировать офицера МО Украины.
Общество
ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Армия и оружие
Пентагон опроверг ограничения для Украины на использование Javelin
США не устанавливали никаких ограничений для Украины на применение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, но настаивают на использовании ПТРК только в оборонительных целях, заявил замминистра обороны США по политическим делам Джон Руд.
Происшествия
В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
Происшествия
В Польше из-за взрыва газа обрушился жилой дом
На горнолыжном курорте Щирк в Польше из-за взрыва газа обрушилось трёхэтажное здание, под завалами могут находиться восемь человек.
Политика
В Германии назвали главного противника НАТО
Главным противником НАТО является Китай, пишет немецкое издание Die Welt.
Здоровье
Препарат от диабета может содержать опасные канцерогены
Популярное в ЕС лекарство, которое применяется при сахарном диабете, может содержать опасные химические вещества, способные нанести вред здоровью.
Политика
В Раде назвали сроки принятия Украины в НАТО
Украина вступит в НАТО после того, как в стране будет открыт рынок земли, заявил депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne.
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Транспорт
ГИБДД пересмотрит правила обмена водительских прав для иностранцев
ГИБДД планирует ввести норму, по которой иностранцы смогут обменивать зарубежные водительские права категории C (грузовики) и D (автобусы) на российские только после профессионального обучения, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Николай Гиляков.
Футбол
Клопп одержал 100-ю победу в АПЛ, быстрее это делал лишь Моуринью
Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 5:2. Для главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа эта победа стала 100-й в АПЛ.
Политика
МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме
Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Происшествия
Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет
Политика
Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян «воинственным народом»
Издание подчеркивает, что Россия умеет выживать в такую экстремальную погоду, и россиян действительно стоит называть "воинственным народом" в полном смысле этого слова.
Авто
Skoda Karoq для России получит восьмиступенчатый «автомат»
На официальном сайте автопроизводителя появился таймер, на котором отсчитывается время до дебюта в нашей стране компактного чешского кроссовера Skoda Karoq.
Происшествия
В Москве арестовали девятерых подозреваемых в терроризме
Мещанский суд Москвы арестовал девять подозреваемых в причастности к террористической деятельности, передает «РИА Новости».
Шоу-бизнес
Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру
Экономика
Регионы СКФО получат по нацпроектам 200 млрд рублей до 2024 года
«Буквально в ближайшие годы — до 2024 года — государство вложит по национальным проектам в регионы Северного Кавказа 200 миллиардов рублей, это только по национальным проектам», — сообщил Мутко на пленарном заседании бизнес-форума «Инвестируй в Кавказ».
Шоу-бизнес
Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными
Позорными и унизительными считает пенсии в России народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Энергетика
Китайцы получили первый российский газ напрямую из Якутии
Согласно контракту, в течение 30 лет китайцы получат более триллиона кубометров газа и станут вторым по величине покупателем природного ресурса нашей страны (после ЕС).