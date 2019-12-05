Политика

Российская газетаРоссийская газетаКонгресс США нашел основания для импичмента Трампа

Глава юридического комитета конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что имеются достаточные основания для начала процедуры импичмента действующего главы Белого дома Дональда Трампа. По его словам, Трамп превысил полномочия и совершил нарушение, которое должно повлечь за собой импичмент.
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