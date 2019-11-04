Политика

Газета.RuГазета.RuВ конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии

Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Читать в источнике
Комментировать42

Подробнее о событии

Эксперт прокомментировал обвинение в адрес Трампа о захвате сирийской нефти

РИА Новости05:16

Политолог оценил обвинение в адрес Трампа в захвате сирийской нефти

RT на русском03:48

Соперница Трампа на выборах обвинила его в захвате сирийской нефти

Взгляд.рувчера в 16:57

Конгрессвумен с Гавайев обвинила Трампа в желании отнять нефть у сирийцев

РБКвчера в 18:58

Претендентка в президенты США: Трамп хочет отнять нефть у Сирии

Московский Комсомолецвчера в 17:58

Соперница Трампа обвинила его в желании украсть нефть у Сирии

Известия00:23

Претендентка в президенты США Габбард обвинила Трампа в желании отнять у сирийцев нефть

ТАССвчера в 16:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:45, Ашберн
Футбол

Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона

Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru вчера в 15:44
Общество

В России подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн рублей

В России подан рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба с требованием 100 трлн рублей.
RT на русском 05:09
Политика

Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США

РИА Новости 01:32
Шоу-бизнес

Театр Вахтангова прервал спектакль из-за болезни Ланового

Спектакль с участием Василия Ланового "Последние луны" был прерван из-за плохого самочувствия артиста, передает "Рен ТВ" со ссылкой на сообщения зрителей спектакля.
Газета.Ru 03:13
Экономика

Veon сократила выручку в России

На показатель мобильной выручки Veon в России продолжило влиять увеличение с начала 2019 года ставки НДС с 18% до 20%, а также распространение безлимитных тарифов, поясняют в компании: «В то время как объемы данных продолжали сильно расти, рост доходов от них был медленнее, поскольку сохранялась ценовая конкуренция».
Коммерсантъ 02:41
Автоспорт

Квят раскритиковал решение судей Гран-при США его оштрафовать

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят назвал чушью решение стюардов Гран-при США оштрафовать его на пять секунд, из-за которых он переместился с 10-го на 12-е место в итоговом зачете.
Известия вчера в 20:55
Происшествия

Замминистра культуры Удмуртии арестовали за крупную взятку

В Удмуртии в понедельник арестован заместитель министра культуры республики.
Вести.Ru 04:56
Единоборства

Трамп ответил назвавшему его «плохим засранцем» бойцу UFC

Discover24 03:32
Происшествия

В Назрани похоронили убитых в Москве главу ЦПЭ Ингушетии и его брата

Daily Storm 04:59
Музыка

Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards

В Севилье прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards.
Газета.Ru вчера в 21:13
Шоу-бизнес

Александр Семчев госпитализирован в тяжелом состоянии

Bimru.ru 01:40
Политика

В администрации президента Украины опровергли драку Богдана и Баканова

Кирилл Тимошенко, заместитель главы администрации президента Украины Андрея Богдана, опроверг информацию о том, что его непосредственный начальник подрался с руководителем Службы безопасности страны (СБУ) Иваном Бакановым.
Российская газета вчера в 09:06
Футбол

«Урал» — «Оренбург»: стали известны стартовые составы

4 ноября в Екатеринбурге состоится матч 15-го тура РПЛ между «Уралом» и «Оренбургом».
Sport24.ru 04:42
Политика

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Общество

Крупнейшему производителю воды «Нарзан» угрожают банкротством

Один из подрядчиков акционерного общества "Нарзан" заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании крупнейшего производителя одноименной минеральной воды банкротом.
РИА Новости 04:02
Авто

В BMW собрались выпустить купеобразный кроссовер Х8

Как сообщает портал BMW Blog со ссылкой на собственные источники в Мюнхене, компания работает над будущим флагманом линейки кроссоверов, который вполне логично назвали Х8.
Motor вчера в 06:00
Космос

«Самой громкой премьерой будущего станет полностью электрический кроссовер»

Коммерсантъ FM 01 ноября в 10:17
Происшествия

Восемь человек задержали по делу о грузовике с 39 трупами

Полиция Вьетнама задержала восемь подозреваемых в причастности к смерти 39 мигрантов, останки которых были найдены в грузовике в британском Эссексе.
Lenta.ru 04:24
Армия и оружие

Силовики сорвали отвод сил у Петровского в Донбассе, заявили в ДНР

РИА Новости 05:40
Общество

Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений

Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Гаджеты

Xiaomi Mi Note 10 со 108-Мп камерой представят 6 ноября

MobiDevices вчера в 11:25
Общество

Россиянин Денис Лисов, вывезший детей из Швеции, вернулся в Москву

Комсомольская правда 02 ноября в 08:35
Политика

Отрекаясь от прошлого, Лукашенко лишает себя политического будущего

Белоруссия, по версии Лукашенко, теперь сама выбирает, кому ей служить и кому поклоняться.
REGNUM 02 ноября в 06:56
Армия и оружие

На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

На Украине в городе Днепр разработали сверхзвуковую ракету "Молния" для поражения надводных целей.
Газета.Ru вчера в 10:12
Политика

Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

Вице-премьер Татьяна Голикова признала неудачную оптимизацию здравоохранения в ряде российских регионов.
Газета.Ru вчера в 10:06
Политика

Медведев: цифровое неравенство не преодолено

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на Восточноазиатском саммите заявил, что цифровое неравенство не преодолено, хотя о борьбе с ним на международных площадках говорят с 2000-го года.
Коммерсантъ 04:58
Гаджеты

Игровой смартфон Asus ROG Phone II приехал в Россию

Тайваньская компания Asus объявила о приближающемся начале продаж смартфона ROG Phone II на российском рынке.
UfaTime.ru 01 ноября в 06:49
Киберспорт

Blizzard показала геймплей Diablo 4

Cyber.sports.ru 01 ноября в 13:25
Шоу-бизнес

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Происшествия

Везшую 100 кг наркотиков россиянку приговорили к 17 годам в Белоруссии

Гражданка России получила 17 лет колонии за незаконный ввоз более 100 кг наркотиков в Белоруссию, сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда республики.
РБК 04:52
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное