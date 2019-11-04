с чего всё началось

Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии

Политика Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.

Политика Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.

Экономика Госзакупки выросли на деньгах нацпроектов Наиболее распространенным способом закупок по ФЗ-44 (о госзакупках) по итогам девяти месяцев остается электронный аукцион — на него пришлось 69% контрактов на сумму 3,6 трлн руб. (3,1 трлн руб. за такой же период 2018 года).

Политика Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости".

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Происшествия В Москве убит начальник Центра «Э» Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев Один из погибших – руководитель центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, уточняет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Кино Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.

Космос Во время испытания новейшего космического корабля не раскрылся парашют В пресс-релизе NASA сообщается о том, что система спасения была спроектирована с тремя парашютами, однако успешное раскрытие только двух из них является приемлемым с точки зрения параметров испытания и обеспечения безопасности членов экипажа.

Общество Гафур приговорена к 8,5 годам заключения за контрабанду наркотиков Участница Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро голландская бегунья Мадиэя Гафур приговорена к лишению свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев за контрабанду наркотиков, сообщает Би-би-си.

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Шоу-бизнес Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.

Футбол Касильяс провёл первую после инфаркта тренировку на поле Голкипер «Порту» Икер Касильяс провёл первую тренировку на поле после сердечного приступа.

Музыка Игорь Крутой объединит музыкантов и фигуристов в посвященном его юбилею шоу Вместе с известными музыкантами в шоу примут участие звезды фигурного катания. Крутой отметил 65-летие 29 июля.

Шоу-бизнес Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери Сегодня Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери, обратившись к поклонникам и журналистам в социальных сетях.

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Политика МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы РФ в Золотое Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата российской Госдумы, лидера партии "Родина" Алексея Журавлева в населенный пункт Золотое Луганской области, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

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Общество «Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

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Политика Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.

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Космос Ученые создают надувной бублик для полета на край Солнечной системы Ученые из Самары разрабатывают космический солнечный парусник, который обгонит скоростные зонды и сможет добраться до самых удаленных уголков космоса.

Авто Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3 Компания Kia назвала дату старта продаж компактного кроссовера Kia KX3 нового поколения.

Футбол Бэйл настаивает на переходе в китайский клуб в январе По информации источника, валлиец желает покинуть мадридский клуб в январе и настаивает на том, чтобы «Реал» рассмотрел предложения от китайских команд.

Футбол Уткин назвал глупцом гендиректора «Чертаново» Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал ответ генерального директора футбольного клуба «Чертаново» Николая Ларина на его публикацию по поводу денег с трансферов полузащитников Максима Глушенкова, Наиля Умярова и Антона Зиньковского.