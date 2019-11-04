с чего всё началось

Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии

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