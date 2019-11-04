Политика
Газета.RuВ конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии
Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии. Об этом сообщает телеканал Fox News.
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Претендент на номинацию в президенты от Демократической партии Тулси Габбард раскритиковала политику американского лидера Дональда Трампа по захвату нефтяных месторождений Сирии, сообщает Fox News.Аргументы и Факты05:09
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Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
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McLaren и Petrobras прекратили сотрудничество
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МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
РИА Новости 07:05
Политика
В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском
Разведение сил в Петровском в понедельник не состоялось из-за нарушений режима тишины, оно возможно только после семи дней соблюдения перемирия, заявил в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге.
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Политика
Песков: Россия не отказывается от транзита газа через Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не отказывается от транзита газа через Украину, но не может этого делать без соответствующего желания Киева.
МИР 24 вчера в 12:27
Политика
Доводы из обращения по Метельскому переданы в ФСБ
Генеральная прокуратура передала в ФСБ информацию по доводам из обращения депутата Госдумы Валерия Рашкина о возможном нарушении экс-депутатом Мосгордумы и секретарем московского отделения партии "Единая Россия" Андреем Метельским запрета на банковские счета за границей.
Газета.Ru 08:44
Общество
МЧС: на Петербург надвигается метель
В Петербург во вторник, 5 ноября, придет метель. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу.
Neva.Today 08:29
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru 03:09
Шоу-бизнес
Максим Фадеев может умереть: Сергей Жорин о состоянии продюсера
Сергей Жорин считает, что сердечный приступ Фадеева совсем не из-за слабого здоровья На днях стало известно, что продюсер Максим Фадеев разорвал контракты со всеми артистами своего лейбла MALFA.
7Дней.ру вчера в 23:00
Гаджеты
TCL представила 100-дюймовый телевизор 100X6C за $11 385. И это дешево
Компания TCL представила в Китае новинку — 100-дюймовый Smart TV 100X6C.
iXBT.com 06:56
Единоборства
Стал известен гонорар Поветкина за поединок с Хантером
РИА Новости 06:36
Общество
В Москве проходят два «Русских марша»
Коммерсантъ 06:06
Кино
Warner Bros. выдвинула фильм «Джокер» на 16 «Оскаров»
Студия Warner Bros. номинировала фильм Тодда Филлипса «Джокер» на 16 премий Американской киноакадемии, сообщается на официальном сайте компании.
Известия 06:50
Общество
Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
В интервью «Аргументам и фактам» врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева сообщила, что в рыбных консервах содержится ценный белок, а также незаменимые кислоты, витамины и микроэлементы.
Московский Комсомолец вчера в 18:32
Кино
Вышел новый трейлер «Нового папы»
Российская газета 08:18
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК вчера в 08:15
Экономика
В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума
В Грузии «индекс хачапури» — аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума.
Известия вчера в 21:12
Происшествия
В Ереване потушили пожар на аэродроме «Эребуни»
РИА Новости 08:33
Экономика
Минфин Белоруссии назвал сумму потерь от реэкспорта нефти в 2020 году
Первый замминистра финансов Белоруссии Юрий Селиверстов сообщил, что проект бюджета Белоруссии на 2020 год предполагает недополучение более 400 млн долларов доходов от механизма «перетаможки» российской нефти, по сравнению с 2019 годом.
Взгляд.ру 08:18
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru 05:29
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A51 будет оборудован квадрокамерой
Ресурс 91mobiles опубликовал фотографии внутренней структуры смартфона среднего уровня Galaxy A51, который готовит к выпуску южнокорейская компания Samsung.
3DNews 08:03
Кино
Студия Хидео Кодзимы займётся созданием фильмов
Канал BBC One выпустил репортаж о финальных моментах производства Death Stranding, где Хидео Кодзима сделал громкое заявление — его студия Kojima Productions займётся фильмами.
Игромания.ру 06:53
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Политика
В Норвегии заявили о необходимости снятия санкций с России
Председатель губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик написала статью для газеты iFinnmark, в которой порассуждала об абсурдности антироссийских санкций.
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Общество
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Для столицы и Подмосковья до вторника, 5 ноября, объявлен "желтый" уровень погодной опасности.
Московский Комсомолец 02 ноября в 07:52