с чего всё началось

Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Политика Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".

Политика В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском Разведение сил в Петровском в понедельник не состоялось из-за нарушений режима тишины, оно возможно только после семи дней соблюдения перемирия, заявил в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге.

Политика Песков: Россия не отказывается от транзита газа через Украину Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не отказывается от транзита газа через Украину, но не может этого делать без соответствующего желания Киева.

Политика Доводы из обращения по Метельскому переданы в ФСБ Генеральная прокуратура передала в ФСБ информацию по доводам из обращения депутата Госдумы Валерия Рашкина о возможном нарушении экс-депутатом Мосгордумы и секретарем московского отделения партии "Единая Россия" Андреем Метельским запрета на банковские счета за границей.

Общество МЧС: на Петербург надвигается метель В Петербург во вторник, 5 ноября, придет метель. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу.

Шоу-бизнес Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.

Шоу-бизнес Максим Фадеев может умереть: Сергей Жорин о состоянии продюсера Сергей Жорин считает, что сердечный приступ Фадеева совсем не из-за слабого здоровья На днях стало известно, что продюсер Максим Фадеев разорвал контракты со всеми артистами своего лейбла MALFA.

Кино Warner Bros. выдвинула фильм «Джокер» на 16 «Оскаров» Студия Warner Bros. номинировала фильм Тодда Филлипса «Джокер» на 16 премий Американской киноакадемии, сообщается на официальном сайте компании.

Общество Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов В интервью «Аргументам и фактам» врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева сообщила, что в рыбных консервах содержится ценный белок, а также незаменимые кислоты, витамины и микроэлементы.

Политика Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.

Экономика Минфин Белоруссии назвал сумму потерь от реэкспорта нефти в 2020 году Первый замминистра финансов Белоруссии Юрий Селиверстов сообщил, что проект бюджета Белоруссии на 2020 год предполагает недополучение более 400 млн долларов доходов от механизма «перетаможки» российской нефти, по сравнению с 2019 годом.

Политика На Украине заявили о попытке свержения Зеленского На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.

Культура Умерла актриса и певица Мари Лафоре В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy A51 будет оборудован квадрокамерой Ресурс 91mobiles опубликовал фотографии внутренней структуры смартфона среднего уровня Galaxy A51, который готовит к выпуску южнокорейская компания Samsung.

Кино Студия Хидео Кодзимы займётся созданием фильмов Канал BBC One выпустил репортаж о финальных моментах производства Death Stranding, где Хидео Кодзима сделал громкое заявление — его студия Kojima Productions займётся фильмами.

Общество Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.

Политика В Норвегии заявили о необходимости снятия санкций с России Председатель губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик написала статью для газеты iFinnmark, в которой порассуждала об абсурдности антироссийских санкций.