Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ США обвинили Трампа в захвате сирийской нефти

Президент США Дональд Трамп «позорит» американских военнослужащих, используя их для захвата нефтяных месторождений в Сирии, которые не принадлежат США, заявила претендент на выдвижение в кандидаты на президентских выборах в 2020 году от Демократической партии Тулси Габбард.
Читать в источнике
Комментировать75
с чего всё началось
Претендент на номинацию в президенты от Демократической партии Тулси Габбард раскритиковала политику американского лидера Дональда Трампа по захвату нефтяных месторождений Сирии, сообщает Fox News
.
Аргументы и Факты05:09

Подробнее о событии

Политика США по эксплуатации нефти Сирии не изменится с новой властью

Народные новости16:10

Кандидат в президенты США обвинила Трампа в захвате сирийской нефти

RT на русском07:35

Соперница Трампа на выборах обвинила его в захвате сирийской нефти

Взгляд.рувчера в 16:57

Конгрессвумен с Гавайев обвинила Трампа в желании отнять нефть у сирийцев

РБКвчера в 18:58

Претендентка в президенты США: Трамп хочет отнять нефть у Сирии

Московский Комсомолецвчера в 17:58

В Совфеде отреагировали на обвинения в адрес Трампа о захвате нефти Сирии

ФАН06:06

Претендентка в президенты США Габбард обвинила Трампа в желании отнять у сирийцев нефть

ТАССвчера в 16:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:35, Ашберн
Армия и оружие

Reuters: в Сирии задержали сестру аль-Багдади

Турецкие силы в понедельник задержали сестру ликвидированного главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади на севере Сирии.
ТАСС 18:28
Политика

Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией

Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:46
Политика

В СФ оценили мирные планы меджлиса по возвращению Крыма Украине

Член Совета Федерации Сергей Цеков назвал "абсолютно неэффективной" озвученную одним из лидеров запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефата Чубарова стратегию возвращения Крыма в состав Украины посредством максимальной мобилизации международных партнеров Киева для усиления давления на Россию.
Российская газета 10:25
Политика

Голикова: оптимизация здравоохранения в регионах прошла неудачно

Вице-премьер Татьяна Голикова призналась в провале оптимизации здравоохранения в регионах.
РЕН ТВ вчера в 18:53
Происшествия

Замминистра культуры Удмуртии арестовали за крупную взятку

В Удмуртии в понедельник арестован заместитель министра культуры республики.
Вести.Ru 04:56
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Происшествия

Убитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили

Эльджаркиевы были застрелены вечером 2 ноября на юго-западе Москвы.
РБК 08:42
Футбол

Клопп: «„Ливерпуль“ вдохновляется тем, чего добился „Генк“, но должен его обыгрывать»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Генком».
Sport24.ru 11:44
Политика

США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения

США направили официальное уведомление ООН о выходе из Парижского соглашения по климату.
Российская газета 16:20
Космос

Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород

Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.
N+1 31 октября в 19:02
Происшествия

В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 в Чили. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
RT на русском 18:12
Экономика

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 13:34
Футбол

Морьентес: «Через пару лет можем увидеть Головина в „Реале“»

Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра "Реала" или "Баварии", приводят слова Морьентеса "Известия".
Sport.ru 17:15
Шоу-бизнес

Поведение певицы МакSим на концерте в Казани назвали неадекватным

Поведение певицы МакSим на концерте в Казани показалось поклонникам исполнительницы неадекватным.
Слово и Дело 10:14
Общество

Подрядчик хочет обанкротить крупнейшего производителя воды «Нарзан»

Фото: iStock Транспортная компания ООО "С-Транс" хочет обанкротить АО "Нарзан" из-за задолженности в 2,6 млн руб. Производитель минеральной воды считает, что оснований для этого нет.
Inc. Russia 06:28
Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия 16:56
Общество

Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями

25 октября полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями города во время пребывания на посту.
РБК вчера в 13:07
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru 03:09
Финансы

Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС

Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.
РБК 16:00
Политика

В Испании призвали ввести уголовное наказание за оправдание франкизма

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) в случае победы на выборах 10 ноября и формирования правительства собирается ввести в Уголовный кодекс статью за оправдание диктаторского режима Франсиско Франко (годы правления 1939-1975), а также запретить организации, прославляющие его личность, заявил в ходе предвыборных дебатов лидер ИСРП Педро Санчес.
РИА Новости 18:45
Политика

МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы в ЛНР

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата Госдумы, председателя партии «Родина» Алексея Журавлева в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).
РБК 19:29
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Общество

Сбой в работе «ВКонтакте» возник из-за пожара в дата-центре

Вечером в понедельник российские пользователи "ВКонтакте" при помощи сервиса Downdetector сообщали о сбоях в работе ресурса по всей стране.
ТАСС 16:22
Армия и оружие

На вооружение Британии поступил новый противолодочный самолёт

Ореанда-Новости 12:40
Происшествия

Вертолет с президентом Боливии совершил экстренную посадку

Вертолет, на борту которого находился президент Боливии Эво Моралес, совершил экстренную посадку в понедельник из-за механической неполадки, сообщает AFP со ссылкой на военных.
Коммерсантъ 19:22
Футбол

Маленький сын пытался забрать Соболева с интервью. Видео

Спорт-Экспресс 16:47
Политика

WP: Трамп испытывает ненависть к Украине с первых дней президентства

Президент США Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания в Белом доме, пишет газета The Washington Post По одной из версий, Трамп убежден, что власти Украины вступили в "сговор с демократами", чтобы не допустить его победы на выборах в 2016 году В 2017 году перед встречей с Петром Порошенко Трамп назвал Украину "ненастоящей страной".
Рифей-Пермь вчера в 00:24
Политика

Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем

Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:55
Здоровье

Молодые медики рассказали о работе на Сахалине

В этом году в государственные учреждения Сахалинской области было привлечено 245 врачей, 101 из них молодые специалисты.
АСТВ 01 ноября в 20:00
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное