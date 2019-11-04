Политика
Rambler News ServiceВ США обвинили Трампа в захвате сирийской нефти
Президент США Дональд Трамп «позорит» американских военнослужащих, используя их для захвата нефтяных месторождений в Сирии, которые не принадлежат США, заявила претендент на выдвижение в кандидаты на президентских выборах в 2020 году от Демократической партии Тулси Габбард.
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Претендент на номинацию в президенты от Демократической партии Тулси Габбард раскритиковала политику американского лидера Дональда Трампа по захвату нефтяных месторождений Сирии, сообщает Fox News.Аргументы и Факты05:09
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Армия и оружие
Reuters: в Сирии задержали сестру аль-Багдади
Турецкие силы в понедельник задержали сестру ликвидированного главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади на севере Сирии.
Политика
Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией
Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости".
Политика
В СФ оценили мирные планы меджлиса по возвращению Крыма Украине
Член Совета Федерации Сергей Цеков назвал "абсолютно неэффективной" озвученную одним из лидеров запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефата Чубарова стратегию возвращения Крыма в состав Украины посредством максимальной мобилизации международных партнеров Киева для усиления давления на Россию.
Политика
Голикова: оптимизация здравоохранения в регионах прошла неудачно
Вице-премьер Татьяна Голикова призналась в провале оптимизации здравоохранения в регионах.
Происшествия
Замминистра культуры Удмуртии арестовали за крупную взятку
В Удмуртии в понедельник арестован заместитель министра культуры республики.
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
Происшествия
Убитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили
Эльджаркиевы были застрелены вечером 2 ноября на юго-западе Москвы.
Футбол
Клопп: «„Ливерпуль“ вдохновляется тем, чего добился „Генк“, но должен его обыгрывать»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Генком».
Политика
США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения
США направили официальное уведомление ООН о выходе из Парижского соглашения по климату.
Космос
Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород
Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.
Происшествия
В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 в Чили. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
Футбол
Морьентес: «Через пару лет можем увидеть Головина в „Реале“»
Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра "Реала" или "Баварии", приводят слова Морьентеса "Известия".
Шоу-бизнес
Поведение певицы МакSим на концерте в Казани назвали неадекватным
Поведение певицы МакSим на концерте в Казани показалось поклонникам исполнительницы неадекватным.
Общество
Подрядчик хочет обанкротить крупнейшего производителя воды «Нарзан»
Фото: iStock Транспортная компания ООО "С-Транс" хочет обанкротить АО "Нарзан" из-за задолженности в 2,6 млн руб. Производитель минеральной воды считает, что оснований для этого нет.
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Общество
Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями
25 октября полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями города во время пребывания на посту.
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Финансы
Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС
Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.
Политика
В Испании призвали ввести уголовное наказание за оправдание франкизма
Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) в случае победы на выборах 10 ноября и формирования правительства собирается ввести в Уголовный кодекс статью за оправдание диктаторского режима Франсиско Франко (годы правления 1939-1975), а также запретить организации, прославляющие его личность, заявил в ходе предвыборных дебатов лидер ИСРП Педро Санчес.
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы в ЛНР
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата Госдумы, председателя партии «Родина» Алексея Журавлева в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Общество
Сбой в работе «ВКонтакте» возник из-за пожара в дата-центре
Вечером в понедельник российские пользователи "ВКонтакте" при помощи сервиса Downdetector сообщали о сбоях в работе ресурса по всей стране.
Армия и оружие
На вооружение Британии поступил новый противолодочный самолёт
Происшествия
Вертолет с президентом Боливии совершил экстренную посадку
Вертолет, на борту которого находился президент Боливии Эво Моралес, совершил экстренную посадку в понедельник из-за механической неполадки, сообщает AFP со ссылкой на военных.
Футбол
Маленький сын пытался забрать Соболева с интервью. Видео
Политика
WP: Трамп испытывает ненависть к Украине с первых дней президентства
Президент США Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания в Белом доме, пишет газета The Washington Post По одной из версий, Трамп убежден, что власти Украины вступили в "сговор с демократами", чтобы не допустить его победы на выборах в 2016 году В 2017 году перед встречей с Петром Порошенко Трамп назвал Украину "ненастоящей страной".
Политика
Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем
Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.
Здоровье
Молодые медики рассказали о работе на Сахалине
В этом году в государственные учреждения Сахалинской области было привлечено 245 врачей, 101 из них молодые специалисты.