с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп «позорит» американских военнослужащих, используя их для захвата нефтяных месторождений в Сирии, которые не принадлежат США, заявила претендент на выдвижение в кандидаты на президентских выборах в 2020 году от Демократической партии Тулси Габбард.

В США обвинили Трампа в захвате сирийской нефти

Политика В СФ оценили мирные планы меджлиса по возвращению Крыма Украине Член Совета Федерации Сергей Цеков назвал "абсолютно неэффективной" озвученную одним из лидеров запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефата Чубарова стратегию возвращения Крыма в состав Украины посредством максимальной мобилизации международных партнеров Киева для усиления давления на Россию.

Общество На юго-востоке Москвы начался «Русский марш» Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.

Экономика МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.

Общество Подрядчик хочет обанкротить крупнейшего производителя воды «Нарзан» Фото: iStock Транспортная компания ООО "С-Транс" хочет обанкротить АО "Нарзан" из-за задолженности в 2,6 млн руб. Производитель минеральной воды считает, что оснований для этого нет.

Общество Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями 25 октября полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями города во время пребывания на посту.

Финансы Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.

Политика В Испании призвали ввести уголовное наказание за оправдание франкизма Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) в случае победы на выборах 10 ноября и формирования правительства собирается ввести в Уголовный кодекс статью за оправдание диктаторского режима Франсиско Франко (годы правления 1939-1975), а также запретить организации, прославляющие его личность, заявил в ходе предвыборных дебатов лидер ИСРП Педро Санчес.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Происшествия Вертолет с президентом Боливии совершил экстренную посадку Вертолет, на борту которого находился президент Боливии Эво Моралес, совершил экстренную посадку в понедельник из-за механической неполадки, сообщает AFP со ссылкой на военных.

Политика WP: Трамп испытывает ненависть к Украине с первых дней президентства Президент США Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания в Белом доме, пишет газета The Washington Post По одной из версий, Трамп убежден, что власти Украины вступили в "сговор с демократами", чтобы не допустить его победы на выборах в 2016 году В 2017 году перед встречей с Петром Порошенко Трамп назвал Украину "ненастоящей страной".