Политика

Газета.RuГазета.RuВ конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии

Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии. Об этом сообщает телеканал Fox News.
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Претендент на номинацию в президенты от Демократической партии Тулси Габбард раскритиковала политику американского лидера Дональда Трампа по захвату нефтяных месторождений Сирии, сообщает Fox News
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