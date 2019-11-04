с чего всё началось

Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии

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Политика На Украине заявили о попытке свержения Зеленского На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.

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Фигурное катание Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.

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Политика На Украине уволен глава космического агентства Правительство уволило с должности председателя Государственного космического агентства Дегтяренко Павла Глебовича и объявило конкурс на занятие должности, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы кабмина.

Шоу-бизнес Лановому стало плохо во время спектакля Народному артисту СССР Василию Лановому стало плохо во время спектакля «Последние луны» в театре им. Евгения Вахтангова, сообщают СМИ со ссылкой на зрителей.

Общество Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.