Армия и оружие
RT на русскомВ конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти сирийского народа
Претендент на номинацию в президенты от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард раскритиковала политику американского лидера Дональда Трампа по захвату нефтяных месторождений Сирии, которые по праву «принадлежат сирийскому народу и нужны ему для существования».
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Это пример тактики бесконечной войны во имя смены режима в Сирии, которую, как я убеждена, не надо было и начинать и которую нужно прекратить сейчас.
— Тулси Габбард, американский политикСлово и Дело вчера в 18:48
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