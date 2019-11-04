Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти сирийского народа

Претендент на номинацию в президенты от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард раскритиковала политику американского лидера Дональда Трампа по захвату нефтяных месторождений Сирии, которые по праву «принадлежат сирийскому народу и нужны ему для существования».
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Тулси Габбард
Это пример тактики бесконечной войны во имя смены режима в Сирии, которую, как я убеждена, не надо было и начинать и которую нужно прекратить сейчас.
— Тулси Габбард, американский политикСлово и Дело вчера в 18:48

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