Это пример тактики бесконечной войны во имя смены режима в Сирии, которую, как я убеждена, не надо было и начинать и которую нужно прекратить сейчас.

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В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти сирийского народа

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