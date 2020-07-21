Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправок в оборонный бюджет об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Решение принято 20 июля, трансляция голосования велась на сайте нижней палаты конгресса.

В конгрессе одобрили ужесточение санкций против «Северного потока — 2»

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