Политика

ИзвестияИзвестияВ конгрессе одобрили ужесточение санкций против «Северного потока — 2»

Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправок в оборонный бюджет об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Решение принято 20 июля, трансляция голосования велась на сайте нижней палаты конгресса.
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Палата представителей одобрила усиление санкций по «Северному потоку — 2»

РИА Новости03:05

Конгресс США одобрил идею ужесточить санкции против «Северного потока – 2»

Комсомольская правдавчера в 23:11

В США единогласно поддержали ужесточение санкций против «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 21:28

Палата представителей США одобрила ужесточение санкций против «Северного потока-2»

Коммерсантъвчера в 21:59

Конгресс США одобрил поправки об ужесточении санкций против «Северного потока - 2»

Газета.Ruвчера в 21:56

В конгрессе одобрили ужесточение санкций против «Северного потока — 2»

Известиявчера в 22:50

Конгрессмены США одобрили инициативу об ужесточении санкций против «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 21:00
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Политика

Врио главы Хабаровского края представили правительству региона

В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края.
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Общество

В Минздраве назвали условие регистрации вакцины от коронавируса

Ранее первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов заявил в интервью газете «Аргументы и факты», что первая российская вакцина от коронавируса готова.
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В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
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80-летняя Светлана Светличная получила травму головы

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Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Экономика

Россияне предупредили о деноминации с девальвацией в августе

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ToDay News Ufa вчера в 07:17
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Общество

В Краснодаре из-за ливня подтопило несколько улиц

Жители города сообщают в социальных сетях о подтоплениях на улицах Московской, Красной, 40 лет Победы, Уральской, Одесской, Кореновской и Дзержинского.
Кубань 24 02:14
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Политика

Российский бизнесмен подал иск против автора досье на Дональда Трампа

Владелец XBT Holding, российский бизнесмен Алексей Губарев подал иск против экс-сотрудника MI-6 (Секретная разведывательная служба Великобритании) Кристофера Стила из-за нанесенного ущерба его репутации.
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Футбол

Заболевшие коронавирусом игроки «Сочи» переносят болезнь бессимптомно

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко заявил, что заразившиеся коронавирусом представители клуба переносят болезнь бессимптомно.
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В Канаде начали критиковать украинцев за нацистские памятники

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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
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Здоровье

На Урале коронавирусом заразились еще 234 человека, двое погибли

Сегодня, 20 июля, в Свердловской области коронавирусом заразились еще 234 человека, двое погибли.
Наша Газета (г. Екатеринбург) вчера в 04:02
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Генерал-полковника Сорочкина опрашивают по поводу возможной взятки

По результатам разбирательства генерал-полковник Сорочкин может стать фигурантом уголовного дела о получении взятки.
Коммерсантъ вчера в 15:18
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Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
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Общество

РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения.
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Футбол

«Спартак» поддержал главу РФС, к отставке которого призывали фанаты

Проблема судейства в отечественном футболе существовала давно, однако необходимо дать руководству Российского футбольного союза (РФС) во главе с Александром Дюковым возможность исправить положение.
Газета.Ru 03:32
Общество

Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов

Историк Сергей Поддубный заявил об "украинском происхождении" богов и пророков.
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Турнир UFC 253 может пройти в Лас-Вегасе, а не в Абу-Даби

Турнир UFC 253 пройдёт в Лас-Вегасе, а не в Абу-Даби. Об этом 21 июля сообщил менеджер Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов.
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Экономика

Кабмин выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам для АПК

Правительство России выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам предприятиям агропромышленного комплекса (АПК).
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Гаджеты

На iPhone SE пришлось 19% продаж всех смартфонов Apple во втором квартале

Согласно новому отчету организации Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), относящемуся к рынку США, продажи iPhone SE составили 19% продаж всех смартфонов iPhone во втором квартале 2020 года.
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Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина подала иск к Алибасову из-за квартиры в Новой Москве

iReactor вчера в 13:30
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Общество

Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru вчера в 11:09
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Футбол

Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии А

РИА Новости вчера в 17:48
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НАСА организует трансляцию предпусковых работ и запуска марсохода Perseverance

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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
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Происшествия

Чиновник ФАС пожаловался в ЕСПЧ из-за сломанной полицейскими ноги

Заместитель руководителя отдела ФАС по газовой промышленности Максим Тимофеев обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека из-за перелома ноги, который он получил в полиции в ноябре прошлого года.
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Армия Хафтара провела испытания старой советской ракеты в Ливии

ЛНА провела испытания старой ракеты советского производства П-15 "Термит".
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Шоу-бизнес

Харламов объявил о разводе в центре Петербурга

Гарик Харламов повеселил поклонников шуткой про развод с бывшей супругой, актрисой Кристиной Асмус.
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Политика

В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit

Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 21:41
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Происшествия

Все подтопленные дома в городе под Екатеринбургом освободились от воды

Все 63 жилых дома, подтопленные ранее из-за обильных осадков, освободились от воды в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
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