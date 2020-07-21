Политика
ИзвестияВ конгрессе одобрили ужесточение санкций против «Северного потока — 2»
Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправок в оборонный бюджет об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Решение принято 20 июля, трансляция голосования велась на сайте нижней палаты конгресса.
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Конгресс США одобрил идею ужесточить санкции против «Северного потока – 2»
Комсомольская правдавчера в 23:11
Палата представителей США одобрила ужесточение санкций против «Северного потока-2»
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Конгресс США одобрил поправки об ужесточении санкций против «Северного потока - 2»
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