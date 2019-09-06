Политика

RT на русскомRT на русскомВ конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России

Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.
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Конгрессмены потребовали от Трампа ввести санкции из-за митингов в Москве

РБК19:25

Конгрессмены США призвали Трампа ввести санкции против России из-за московских митингов

Коммерсантъ14:21

Трампа призвали ввести санкции против РФ за «нарушение прав протестующих»

РИА Новости17:45

Конгрессмены США призвали к санкциям против пресекавших протесты в Москве

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Конгрессмены призвали Трампа ввести санкции против России за аресты «московской оппозиции»

Взгляд.ру12:47

В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России

RT на русском18:08

В Конгрессе призвали Трампа ввести санкции в отношении России в связи с митингами в Москве

ТАСС11:47
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"Варшава методично пытается нанести удар по историко-международному самосознанию современной России и, хотя не добивается на этом поприще заметных успехов, предстает в образе последовательного и не признающего никаких правил врага российской государственности", - отметил Пискорский.
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Судьи единогласно присудили победу американскому бойцу. В первом раунде Ханикатт успешно провёл тейкдаун, после чего бой перешёл в клинч.
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Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что объемы финансовой помощи США в сфере безопасности будут увеличиваться.
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МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина

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Запасы нефти в США за неделю сократились на 4,77 миллиона баррелей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство энергетики страны.
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