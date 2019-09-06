Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России

Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
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В Конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России

Известия22:23

В США призвали ввести санкции против России из-за митингов в Москве

Pravda.Ru13:04

Конгрессмены США призвали к санкциям против пресекавших протесты в Москве

Интерфакс17:41

В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России

РИА Новости17:45

Конгрессмены призвали Трампа ввести санкции против России за аресты «московской оппозиции»

Взгляд.ру12:47

Конгрессмены США призвали Трампа ввести санкции против России из-за московских митингов

Коммерсантъ14:21

В Конгрессе призвали Трампа ввести санкции в отношении России в связи с митингами в Москве

ТАСС11:47
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 22:53, Вашингтон
Политика

За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности

Биби пишет, что за два дня до атак в Нью-Йорке и Вашингтоне президент России Владимир Путин позвонил Бушу-младшему и предупредил его о том, что «российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, «чего-то давно готовившегося» и исходившего из Афганистана».
REGNUM 13:29
Политика

Техосмотр предлагают передать официальным дилерам

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума рассказал журналистам, что в свое время не вполне удачным было решение отдать процедуру техосмотра в частные руки.
За рулем 12:30
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«Ак Барс» в гостях крупно обыграл «Йокерит»

БИЗНЕС Online 14:20
Политика

МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина

Комментируя высказывание Мутко по поводу неэффективной работы главы МЭР по помощи тулунским предпринимателям, в министерстве заявили: "Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок".
REGNUM 20:22
Экономика

Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2%

Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.
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ТАСС 20:05
Технологии

Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.
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Политика

Собчак в Киеве рассказала, чей Крым

По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News 01:15
Происшествия

Прокурор требует максимальный срок подростку по убийству в Псебае

РЕН ТВ 10:16
Кино

Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров

"5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.
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Принцесса Шарлотта пошла в школу

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Экономика

Новую тепловую электростанцию в Приморье построят к 2026 году

Администрация Приморского края и руководство компании "РусГидро" в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашения о модернизации Владивостокской ТЭЦ-2, а также строительстве новой тепловой электростанции в городе Артеме к 2026 году.
ТАСС 22:45
Культура

Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане

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Политика

Посольство России осудило арест Коршунова по запросу США

Сотрудники посольства России в США посетили госдепартамент в связи с арестом в Италии по запросу Вашингтона россиянина Александра Коршунова.
РИА Новости 16:53
Общество

Названы темы итогового сочинения для 11-классников

Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.
Российская газета 08:01
Происшествия

В Ивановской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом

В Ивановской области произошло лобовое столкновение грузового автомобиля с пассажирским автобусом.
РБК 15:50
Общество

Пекин решил не реставрировать Великую Китайскую стену полностью

На восстановление Великой китайской стены за 19 лет Пекин выделил 470 миллионов юаней (67 миллионов долларов).
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Хочу извиниться перед болельщиками "Спартака", которые слушали и невольно стали участниками всей этой грязи.
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Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
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Футбол

Зидан убедил Мбаппе перейти в «Реал» в следующем году

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перейти в «Реал» в следующее летнее трансферное окно.
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Общество

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Армия и оружие

В Вашингтоне назвали страны, представляющие угрозу для США в космосе

"Существует абсолютно реальная угроза для сил США, которые развернуты в космосе, а вместе с тем и абсолютно реальная угроза для наших коммерческих и военных интересов, которые зависят от космоса и неразрывно с ним связаны", - добавил Данфорд.
ТАСС 21:00
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с обменом пленными между Украиной и РФ

Глава РФ Владимир Путин рассказал о ситуации с обменом пленных граждан между Украиной и Россией.
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Общество

Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы

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Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
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Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент

С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
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Обновленный iPhone XR выйдет в новых цветах

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Карта не пошла: банки сократили лимиты по кредиткам

Кризис, но не завтра В мае-июне 2019 года средний лимит по кредитным картам сократился на 6% — до 54,5 тыс. рублей, следует из статистики бюро "Эквифакс" и НБКИ.
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Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30

Количество погибших в результате урагана "Дориан" выросло до 30, сообщил телеканалу CNN премьер-министр Багамских Островов Хьюберт Миннис.
Интерфакс 21:31
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