с чего всё началось

Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.

В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России

Политика Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».

Политика Высказывание Собчак о Крыме может быть «зондажом» Как ранее сообщало ИА REGNUM, телеведущая Ксения Собчак во время радиоэфира на украинской радиостанции «Новое время» заявила, что считает возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом для улучшения российско-украинских отношений.

Армия и оружие В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, что, в свою очередь, представляет опасность для коммерческих и военных интересов Соединенных Штатов.

Шоу-бизнес Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.

Политика Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.

Происшествия Двоих детей сбил автомобиль в пригороде Петербурга Двое мальчиков, 2008 и 2009 годов рождения, сбиты иномаркой в Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга).

Гаджеты Lenovo Yoga C940, С740 и S740 представлены на Tech Life IFA 2019 Сегодня компания Lenovo в рамках конференции Tech Life представила целую линейку новых компьютеров Yoga.

Общество Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.

Политика Журналист назвал Польшу врагом российской государственности Мероприятия, организованные в Польше к 80-летию начала Второй мировой войны, свидетельствуют о том, что Варшава пытается разрушить историко-международное самосознание современной России и является врагом ее государственности.

Политика В Конгресс США хотят попасть два Рауля Руиса Братья с одинаковыми именами, но диаметрально разными политическими позициями соперничают за место в Конгресс США от округа Калифорния.

Армия и оружие США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик Командование Военно-воздушных сил США в Европе сообщило, что американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты, приземлился на авиабазе Фэрфорд в Великобритании.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.

Политика Глава Минприроды анонсировал реорганизацию Росгидромета Росгидромет ждет серьезная реорганизация, заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Известия» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Шоу-бизнес Бывший муж Елены Валюшкиной вышел в свет с молодой женой Бывший супруг Елены Валюшкиной, 61-летний Александр Яцко, появился на красной дорожке вместе со второй супругой Дарьей.

Политика Путин предостерег Зеленского от преследования Медведчука Президент России Владимир Путин заявил, что если на Украине власть будет "преследовать" партию его Медведчука, это будет большой ошибкой нового президента Украины Зеленского.

Культура Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра? 10.00 – на ул. Правды, 5 состоится семинар благотворительного фонда поддержки и развития просветительских и социальных проектов "ПСП-фонд" (Санкт-Петербург) по подготовке проектных заявок на получение субсидий на реализацию проектов в сфере государственной национальной политики.

Общество Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.

Армия и оружие Российские истребители за неделю 23 раза поднимались на перехват Российские истребители 23 раза поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов.

Экономика Подорожный налог: участникам BlaBlaCar грозит уплата НДФЛ Водители, которые подвозят попутчиков в рамках сервиса BlaBlaCar и подобных ему, должны уплачивать подоходный налог, ставка которого составляет 13%.

Происшествия Тела пилотов разбившегося Су-25 на Ставрополье нашли Тела двух пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены в кабине воздушного судна на месте падения самолета, которая ушла под землю на глубину более трех метров.

Наука Гуси могут высоко летать из-за замедленного метаболизма В ходе исследования, проведенного американским астронавтом Джессикой Меир, выяснилось, что гуси могут легко летать на больших высотах благодаря замедленному метаболизму.

Происшествия Во Франции могли случайно сжечь пьяного студента вместе с мусором Во Франции пропавшего студента 21-летнего Этьена Мари могли случайно сжечь вместе с мусором на заводе по утилизации отходов.

Космос Эфиопия запустит первый космический спутник Институт космической науки и техники Эфиопии заявил, что он устанавливает приемную станцию для запуска своего первого спутника с целью космического наблюдения Земли.

Общество Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.