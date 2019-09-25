Политика
РБКВ конгрессе увидели в поведении Трампа подрыв нацбезопасности США
Спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси заявила, что стенограмма переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского подтверждает необходимость начала процедуры импичмента. Заявление Пелоси размещено на ее сайте.
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Обнародованные Белым домом текстовые записи разговора подтверждают, что поведение президента подрывает целостность наших выборов, достоинство должности, которую он занимает, а также нашу национальную безопасность.
— Нэнси Пелоси, американский политикRambler News Service 13:14
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Политика
Минюст США не увидел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского
Министерство юстиции США рассмотрело содержание телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стенограмма которого была опубликована 25 сентября, и не нашло нарушений законодательства Соединённых Штатов.
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Политика
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
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Тарантас Ньюс 10:10
Политика
Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН
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Интерфакс 09:57
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Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
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Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
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Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Политика
Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
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Шепелев признался, что сын Фриске мешает его новым отношениям
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ТВ Центр 01:14
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В 1/16 финала турнира владикавказцы проиграли клубу премьер-лиги. Гости забили уже на первой минуте — пенальти реализовал Ахметов.
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Дания попала в газовую зависимость от России
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По прогнозу отдела по энергетике Минэнерго США, к 2050 г. Россия нарастит объем производства "черного золота" на 22%, тогда как в Соединенных Штатах добыча упадет.
Утро.ru 09:08
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Больной раком Николаев призвал молиться за Заворотнюк
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