Обнародованные Белым домом текстовые записи разговора подтверждают, что поведение президента подрывает целостность наших выборов, достоинство должности, которую он занимает, а также нашу национальную безопасность.

Спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси заявила, что стенограмма переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского подтверждает необходимость начала процедуры импичмента. Заявление Пелоси размещено на ее сайте.

В конгрессе увидели в поведении Трампа подрыв нацбезопасности США

Политика Минюст США не увидел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского Министерство юстиции США рассмотрело содержание телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стенограмма которого была опубликована 25 сентября, и не нашло нарушений законодательства Соединённых Штатов.

Шоу-бизнес Торт на свадьбе Богомолова и Собчак оказался бутафорским В пятницу, 13 сентября, театральный режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак сочетались узами брака.

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Политика Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Космос Toyota испытывает новый электромобиль на солнечных батареях Японский автопроизводитель Toyota, компания Sharp и организация NEDO при поддержке правительства страны начали тестирование гибридного автомобиля Prius.

Политика Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".

Экономика Германское подразделение Thomas Cook также объявило о банкротстве Старейший в мире туроператор Thomas Cook 23 сентября объявил о ликвидации.

Политика Стало известно, по кому ударит стенограмма Трампа Президент США Дональд Трамп, как и обещал своим противникам из Демократической партии, опубликовал стенограмму телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским.

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