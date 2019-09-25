Политика

РБКРБКВ конгрессе увидели в поведении Трампа подрыв нацбезопасности США

Спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси заявила, что стенограмма переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского подтверждает необходимость начала процедуры импичмента. Заявление Пелоси размещено на ее сайте.
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Нэнси Пелоси
Обнародованные Белым домом текстовые записи разговора подтверждают, что поведение президента подрывает целостность наших выборов, достоинство должности, которую он занимает, а также нашу национальную безопасность.
— Нэнси Пелоси, американский политикRambler News Service 13:14

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