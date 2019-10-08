Политика

RT на русскомRT на русскомВ конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу

Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».
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Эксперты прокомментировали планы США выйти из Договора по открытому небу

РИА Новости04:32

Администрация Трампа рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу

Московский Комсомолецвчера в 19:29

В Вашингтоне рассказали о планах США выйти из Договора по открытому небу

ТАССвчера в 21:19

В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу

RT на русскомвчера в 20:16

В конгрессе сообщили о планах Трампа выйти из Договора по открытому небу

РБКвчера в 20:02

Конгрессмен сообщил о планах США выйти из Договора по открытому небу

Газета.Ruвчера в 19:42

США могут выйти из Договора по открытому небу

Эхо Москвы04:00
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Общество

Названы российские города с самыми большими зарплатами

Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru 06 октября в 19:58
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На дорогах России могут появиться умные «лежачие полицейские»

TatCenter 01:00
Экономика

Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес

Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
РБК вчера в 18:01
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Роскачество составило рейтинг мессенджеров

Роскачество протестировало любимые у россиян мессенджеры (24 для Android и 25 для iOS), которые позволяют пользователям не только списываться, но и созваниваться.
Российская газета 01:00
Транспорт

Новый регулярный авиарейс свяжет Нижний Новгород и Екатеринбург

Авиакомпания «Ираэро» с 18 октября открывает прямой регулярный рейс по маршруту Екатеринбург - Нижний Новгород — Екатеринбург.
РБК Нижний Новгород 04:20
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Счетная палата предложила изменить принцип господдержки кинематографа

Счетная палата РФ предложила изменить принцип господдержки кинематографа: учитывать при распределении бюджетных субсидий создателям фильмов успешность проката их предыдущих картин, говорится в сообщении контрольного ведомства.
РИА Новости 03:35
Происшествия

Следователи назвали причину смерти актера Дмитрия Марьянова

Следователи установили, что Марьянов умер от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
РБК 04:16
Общество

В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Недвижимость

Новостройки в России подорожали почти на 12% за год

С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Известия вчера в 18:10
Политика

Захарова прокомментировала угрозу Трампа разрушить экономику Турции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента США Дональда Трампа, что он при определенных обстоятельствах может "разрушить" экономику Турции.
РИА Новости вчера в 16:10
Политика

В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Lenta.ru 00:54
Происшествия

Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка

Ведомости вчера в 07:37
Единоборства

Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном

Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru вчера в 14:17
Происшествия

Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце

На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Политика

Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
РБК 04:46
Политика

В Госдуме допустили скорое восстановление авиасообщения с Грузией

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников допустил вероятность скорого восстановления авиасообщения с Грузией.
Известия 04:46
Транспорт

«РЖД» подготовила финансовую модель ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» разработало финансовую модель высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва.
REGNUM вчера в 14:45
Шоу-бизнес

Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике

Американская актриса Шарлиз Терон прогулялась с семилетним приемным сыном Джексоном, одетым в женский купальник.
ФАН 02:07
Происшествия

ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Армия и оружие

Иран предостерег Турцию от военной операции в Сирии

Ранее Турция начала операцию против курдов на севере Сирии.
Московский Комсомолец 04:41
Происшествия

Самолет-амфибия совершил жесткую посадку под Магаданом

Частный самолет-амфибия совершил жесткую посадку при взлете в Магаданской области.
Известия 03:33
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru вчера в 01:54
Гаджеты

AMD представила видеокарты Radeon RX 5500-й серии

IT-World вчера в 12:20
Политика

Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
Газета.Ru вчера в 23:56
Общество

СМИ узнали детали исков столичного управления МВД к оппозиционерам

РБК вчера в 21:20
Авто

Названы российские цены обновленного Skoda Superb

SpeedMe 04:22
Армия и оружие

Трамп рассказал о разработке новых вооружений

В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
Известия 01:04
Политика

Лукашенко: Россию и НАТО от ядерной войны отделяют несколько минут

Градус недоверия между Россией и Западом достиг своего предела, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Daily Storm 04:26
Происшествия

В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 04:28
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Перед анонсом Pocophone F2 глава бренда Pocophone стал вице-президентом Xiaomi

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