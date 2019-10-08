Политика
RT на русскомВ конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу
Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».
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Администрация Трампа рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу
Московский Комсомолецвчера в 19:29
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Кино
Шутки кончились: в мир пришел самый опасный «Джокер»
Что будет с Женщиной-кошкой, Двуликим и, наконец, самим Бэтменом - последний всегда был несколько картонным персонажем, из которого, кажется, Кристиан Бейл уже вытащил всю возможную драму и трагедию.
Ридус вчера в 06:20
Политика
Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК вчера в 21:51
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
РИА Новости вчера в 20:27
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда 06 октября в 09:02
Политика
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru вчера в 11:55
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс вчера в 01:51
Футбол
Экс-игрок «Зенита» и «Крыльев Советов» хочет вернуться в Россию
Футбольный агент Дмитрий Чельцов объяснил причину, по которой французский хавбек Йолан Молло покинул петербургский "Зенит" в 2017 году, передает "Спорт Бизнес Онлайн".
Газета.Ru вчера в 02:49
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru вчера в 01:54
Армия и оружие
Турецкие войска нанесли артиллерийский удар по курдам в Сирии
Турецкая артиллерия вечером 7 октября нанесла удар по позициям курдских отрядов коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) в пограничном районе на севере провинции Ракка, сообщает сирийская радиостанция Sham FM.
REGNUM вчера в 18:08
Экономика
«Доллар-убийца»: банкиры предупреждают о возможном самоубийстве валюты США
Название доклада — "Доллар-убийца" — говорит само за себя, но в данном случае важна не только негативная оценка воздействия долларовой гегемонии на мировую финансовую систему и экономику, но и прогноз о том, что мир подошел к точке, в которой только девальвация американской валюты может немного отсрочить (но никак не отменить) серьезный кризис планетарного масштаба.
РИА Новости вчера в 01:00
Экономика
Гонконгская биржа отказалась от планов по слиянию с лондонской
Гонконгская фондовая биржа (HKEX) отказалась от своих планов по слиянию с Лондонской фондовой биржей (LSEG), говорится в сообщении HKEX.
РИА Новости 01:23
Происшествия
Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка
Ведомости вчера в 07:37
Здоровье
В Минздраве Оренбургской области идут новые назначения
Как сообщает пресс-служба правительства региона, от исполнения обязанностей заместителя министра здравоохранения Оренбургской области по организации лечебно-профилактической помощи освободили Галину Зольникову.
Оренбургская неделя вчера в 05:07
Происшествия
Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье
Известия вчера в 04:58
Происшествия
Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны
Российская газета вчера в 05:59
Происшествия
В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский
В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики.
РБК вчера в 12:44
Единоборства
Спонг провалил допинг-тест накануне боя с Усиком
VADA связалась с нами, чтобы сообщить, что тест Тайрона Спонга показал неудовлетворительные результаты.
Советский спорт 00:02
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости вчера в 02:11
Авто
В России могут появиться умные «лежачие полицейские»
В "Автонете" пояснили принцип работы новой системы: препятствующий барьер подключается к динамическому электроприводу, при этом он может быть интегрирован в систему фото/видеофиксации, которая определяет скорость автомобиля.
ТАСС вчера в 20:05
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru 06 октября в 18:21
Общество
Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей
ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.
Интерфакс 01:30
Интернет
«Яндекс» выделил конкурентам строку
Компания представила новый способ продвижения в поиске "Яндекс" предложил рынку новый формат рекламы в поисковой выдаче, визуально напоминающий "колдунщики", через которые компания продвигает собственные сервисы.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Шоу-бизнес
Руби капусту и птичьи головы: приметы на Сергея-Курятника - 8 октября
Московский Комсомолец вчера в 22:24
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Происшествия
В Набережных Челнах женщина убила двухлетнего сына
В одном из домов Набережных Челнов женщина нанесла смертельные ножевые ранения своему двухлетнему сыну и серьезно поранила семилетнего ребенка.
Discover24 вчера в 02:58
Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
Следователи задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в Домодедово Московской области.
РБК 06 октября в 12:56
Музыка
Борис Гребенщиков измерил расстояние от Вечернего М. до Вечернего У.
Южный Федеральный вчера в 18:00
Экономика
В России может исчезнуть крафтовое пиво
Согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и тёмного пива, однако, как уточнили в Росстандарте, введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.
RT на русском вчера в 23:12
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом
Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
ТАСС вчера в 12:40