Общество

ИзвестияИзвестияВ конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи. Об этом говорится на странице конкурса в Twitter.
Читать в источнике
Комментировать52

Подробнее о событии

Mouawad и организаторы конкурса «Мисс Вселенная» представляют корону Power of Unity

ТАСС02:27

«Мисс Вселенной» стала представительница ЮАР

РБК00:27

Определена победительница «Мисс Вселенная 2019»

Lenta.ruвчера в 22:30

Названа новая мисс Вселенная

RT на русскомвчера в 23:43

Титул «Мисс Вселенная-2019» получила представительница ЮАР

Коммерсантъвчера в 23:42

Представительница ЮАР получила титул «Мисс Вселенная»

РИА Новостивчера в 22:30

Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР

Интерфаксвчера в 23:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:28, Ашберн
Происшествия

Крымский дебошир с друзьями отправил двух полицейских в больницу

В Крыму госпитализировали двух сотрудников МВД после нападения на них группы нетрезвых граждан.
REGNUM 03:07
Политика

Путин и Зеленский встретятся после саммита в «нормандском формате»

Коммерсантъ 02:49
Происшествия

Валерия рассказала о ДТП с участием сына

Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Газета.Ru вчера в 14:27
Общество

В России грядет нехватка пилотов гражданских самолетов

Действующие учебные заведения вряд ли смогут восполнить грядущий дефицит кадров в количестве 550−600 человек, утверждают в профсоюзе летного состава России.
Пенза-Пресс 02:05
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей сестрой

Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.
News.ru вчера в 09:03
Политика

Порошенко закидали яйцами на Майдане

Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки».
Lenta.ru вчера в 12:39
Спорт

Комитет спортсменов призвал WADA лишить Россию права участия в Играх

Члены комитета атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвали лишить российских спортсменов права принимать участие в Олимпийских играх, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru вчера в 15:59
Общество

Бывший заключенный наездил в российских автозаках на 15 млн рублей компенсации

Фигурант «дела Гайзера» – бывший чиновник администрации главы Республики Коми Павел Марущак подал иск к МВД, Минфину и Генпрокуратуре с требованием возместить моральный вред, понесенный им во время перевозки в автозаках.
Ведомости вчера в 15:50
Общество

Чайка анонсировал новые методы борьбы с коррупцией

В 2020 году в России будет разработан комплекс дополнительных мер по борьбе с коррупцией, в частности с «откатами».
Известия 03:10
Спорт

Россия обыграла Румынию на женском ЧМ по гандболу

Победа практически гарантировала сборной России выход в плей-офф Чемпионата мира по гандболу.
ГЛАС.RU вчера в 03:06
Происшествия

Число погибших при пожаре в колледже в Одессе выросло до 12

Число погибших в результате пожара в колледже в Одессе выросло до 12, спасатели во время разбора завалов обнаружили еще два тела, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:16
Общество

Россиян предупредили о дождях в середине декабря

Жителей Центральной России в начале следующей недели ожидает плюсовая температура и дождь. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru вчера в 13:24
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Другими поправками предлагается установить, что прожиточный минимум должен оставаться не только от пенсии, но и от зарплаты после взыскания долгов.
Коммерсантъ вчера в 21:37
Шоу-бизнес

Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
ФАН вчера в 04:31
Культура

Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

АБН вчера в 11:33
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился в пятый раз

По данным источника, Петросян и Брухунова заключили брак в начале декабря 2019 года. Для 74-летнего артиста он стал пятым.
Lenta.ru 02:21
Хоккей

Российский вратарь Георгиев признан первой звездой дня в НХЛ

Pravda.Ru 02:22
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Армия и оружие

Российские военные вошли в бывшую столицу ИГ

Lenta.ru вчера в 23:23
Кино

«Холодное сердце 2» лидирует в российском прокате вторую неделю подряд

РИА Новости 01:28
Происшествия

В Петербурге «заминировали» несколько судов, Пулково и Эрмитаж

Сообщения с угрозами взрыва в понедельник утром поступили в суды Петербурга.
ТАСС 01:58
Политика

Глава дипломатии ЕС оценил перспективы саммита «нормандской четверки»

ЕС рассчитывает на прогресс на саммите "нормандской четверки", считает одним из своих приоритетов мирное и устойчивое решение украинского кризиса, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
РИА Новости 03:16
Общество

9 декабря Россия празднует День Героев Отечества

8 августа 2000 г. орден Святого Георгия был восстановлен в качестве высшей военной награды России, а в 2007 г. был возрожден и праздник - День Героев Отечества, который впервые отмечался в России 9 декабря 2007 г.
ИА Грозный-Информ 02:35
Политика

Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

Lenta.ru 03:13
Общество

Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году

Газета.Ru вчера в 22:11
Политика

Экс-госсекретарь РСФСР опроверг слова соратника Ельцина о Крыме

Бывший госсекретарь и зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис, один из ближайших соратников бывшего президента России Бориса Ельцина, заявил в разговоре с РБК, что его удивило высказывание Сергея Филатова о просьбе представителей Крыма и Донбасса в 1991 году оставить их в составе России.
РБК 03:01
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
Российская газета вчера в 14:14
Футбол

Тедеско высказался об акции протеста фанатов «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения в матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:4) прокомментировал акцию протестов фанатов красно-белых против действий правоохранительных органов в отношении активных любителей футбола.
Чемпионат 02:00
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»

В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
ТК Звезда вчера в 20:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное