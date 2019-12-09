Общество
ИзвестияВ конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи. Об этом говорится на странице конкурса в Twitter.
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с чего всё началось
Победительницей международного конкурса "Мисс Вселенная — 2019" стала жительница ЮАР Зозибини Тунзи, об этом сообщается на странице мероприятия в "Твиттере".Life.ruвчера в 22:59
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