Общество

Газета.RuГазета.RuВ конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии. Ксения Вербицкая, мать четверых детей, была признана лучшей из 36 участниц. Бороться за титул самой красивой замужней женщины ее подвигла одна из пациенток.
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Многодетная мама из Петербурга стала «Миссис Вселенная — 2020»

Мегаполис онлайн01:54

Петербурженка завоевала титул «Миссис Вселенная – 2020»

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Обладательницей титула «Мисс Вселенная» стала россиянка Ксения Вербицкая

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«Муж сказал, что для него я всегда королева»: 43-летняя петербурженка стала «Миссис Вселенная Классик – 2020»

КП - Санкт-Петербург06:50

Петербурженка Ксения Вербицкая стала «Миссис Вселенная»

Петербургский дневник01:24

Петербурженка победила на конкурсе красоты «Миссис Вселенная 2020»

Piter.tv01:09

«Эмоции переполняли». Петербурженка Ксения Вербицкая стала «Миссис Вселенная»

Телеканал Санкт-Петербург00:54
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 09:17, Ашберн
Происшествия

Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски

В Новосибирске уволили полицейского, который залил в бак стеклоомывателя патрульной машины виски. Выходка сотрудника ДПС попала на видео.
Вести.Ru вчера в 05:15
Политика

Новые украинские снаряды оказались опасными даже при хранении

Выпущенные на Украине 152-мм артиллерийские снаряды для разработанных в СССР пушек "Гиацинт" оказались не только плохого качества, но и опасными для артиллеристов.
Российская газета 06:14
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Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство

В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Российская газета 03:26
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Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости 07:49
Футбол

Гендиректор «Зенита» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что футбольный клуб «Сочи» арендовал нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 06:08
Общество

Алена Водонаева объяснила свои слова о получающем маткапитал «быдле»

Пятый канал 02:53
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Андрей Григорьев-Апполонов опроверг наличие внебрачного сына

Новость о внебрачном сыне опроверг солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, передает интернет-издание «СтарХит».
Пятый канал 08:42
Общество

В Освенциме не приняли экспозицию музея Победы и центра «Холокост»

РИА Новости 06:42
Политика

Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
RT на русском 02:26
Экономика

Подсчитаны расходы на маткапитал в России

Расходы российского бюджета по маткапиталу к 2022-2023 году окажутся на уровне в 250-290 миллиардов рублей в год.
Lenta.ru 08:45
Космос

Независимую от США систему полетов к Луне предложили в РКК «Энергия»

Накануне.Ru вчера в 00:37
Общество

Маргарита Симоньян экстренно госпитализирована

BFM.ru 07:49
Футбол

«Арсенал» может приобрести украинского защитника

"Арсенал" собирается сделать предложение "Шахтёру" и приобрести игрока уже в зимнее трансферное окно.
Sport.ru вчера в 17:14
Политика

Трамп ограничит въезд в США для граждан «пары стран»

Вашингтон в скором времени расширит список стран, жителям которых может быть ограничен въезд на территорию США, заявил журналистам президент Дональд Трамп в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Коммерсантъ 08:08
Политика

Киев запросил встречу Зеленского и Путина в Израиле

Из Киева в Москву поступил запрос на встречу Путина и Зеленского на форуме памяти Холокоста в Израиле.
BFM.ru 09:05
Происшествия

Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали

Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
РБК 08:42
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Российская газета вчера в 18:10
Армия и оружие

В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Газета.Ru 01:52
Общество

Новым министром культуры России стала Ольга Любимова

Должность министра культуры России в кабмине Михаила Мишустина заняла Ольга Любимова, с 2018 года возглавлявшая департамент кинематографии ведомства.
RT на русском вчера в 22:30
Гаджеты

Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone

Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:58
Политика

Россия заняла 134-е место в рейтинге демократии

Россия заняла 134-е место в обновленной версии "Индекса демократии". Рейтинг составила британская компания Economist Intelligence Unit.
Газета.Ru 08:49
Политика

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Коммерсантъ 03:32
Игры

Отменённый сборник ремастеров Mortal Kombat получил возрастной рейтинг

Европейская рейтинговая система PEGI выдала сборнику Mortal Kombat Kollection Online возрастной рейтинг «18+» за наличие в играх сцен насилия.
Игромания.ру 03:37
Происшествия

Жители Калуги пожаловались на волков в центре города

Телеканал 360° вчера в 08:05
Экономика

Арестованы счета «Укртрансгаза»

«Укртрансгаз» ранее был оператором украинской газотранспортной системы (после анбандлинга «Нафтогаза Украины» эта функция перешла к компании «Оператор ГТС Украины»), в настоящее время УТГ эксплуатирует украинские газохранилища.
Нефтегазовая вертикаль 03:18
Общество

Максим Акимов может возглавить «Почту России»

Бывший вице-премьер России Максим Акимов, который ранее курировал политику страны в области транспорта, связи и цифровых технологий, может занять пост генерального директора "Почты России".
Газета.Ru 04:23
Политика

Названы покинувшие правительство России чиновники

Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина.
Lenta.ru вчера в 12:43
Наука

В водах Индонезии обнаружены новые виды ходячих акул

Учёные обнаружили четыре новых вида акул с удивительным способом передвижения.
UfacityNews.ru 02:02
Культура

Умер актер из «Монти Пайтон» Терри Джонс

Участник британской комик-труппы "Монти Пайтон" Терри Джонс умер на 78-м году жизни.
Piter.tv 08:14
Футбол

Бакаев объявил о переходе из «Спартака» в «Рубин»

20-летний футболист является воспитанником "Спартака" и младшим братом другого игрока красно-белых Зелимхана Бакаева.
Pravda.Ru 08:35
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