Общество

Газета.RuГазета.RuВ конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии. Ксения Вербицкая, мать четверых детей, была признана лучшей из 36 участниц. Бороться за титул самой красивой замужней женщины ее подвигла одна из пациенток.
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