Общество
Газета.RuВ конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии. Ксения Вербицкая, мать четверых детей, была признана лучшей из 36 участниц. Бороться за титул самой красивой замужней женщины ее подвигла одна из пациенток.
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Обладательницей титула «Мисс Вселенная» стала россиянка Ксения Вербицкая
Политическая Экспертиза02:02
«Эмоции переполняли». Петербурженка Ксения Вербицкая стала «Миссис Вселенная»
Телеканал Санкт-Петербург00:54
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