Политика
РЕН ТВВ координационном совете опровергли управление протестами в Белоруссии
Член президиума координационного совета оппозиции Мария Колесникова заявила, что КС не координирует протесты в стране.
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Координационный совет к протестам в Белоруссии не причастен — Колесникова
ИА Красная Веснавчера в 14:33
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Казанский "Ак Барс" завоевал Кубок открытия, обыграв в первом матче сезона Континентальной хоккейной лиги 2020/2021 столичный ЦСКА - 3:2. Победный гол в овертайме на счету Дмитрия Воронкова.
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Грызлов заявил об активизации беспилотников ВСУ в Донбассе
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Piter.tv 01:20
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Предпродажи билетов на «Довод» в России достигли 11 млн рублей
По данным ЕАИС, ко 2 сентября сумма предварительных продаж билетов на новый фильм Кристофера Нолана «Довод» в России достигла 11 млн рублей.
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Вмешательство адвокатов Александра Добровинского и Эльмана Пашаева «ужасно влияет» как на судьбу актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, так и на права потерпевших по делу.
Lenta.ru 01:13
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Американская газета назвала Киев российским
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RT на русском вчера в 20:17
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ОАО РЖД меняет условия отправок в порты северо-запада Не дождавшись выполнения Кузбассом обязательств по объемам отгрузки угля в порты северо-запада, ОАО РЖД отменяет скидку на его перевозку в размере 12,8%.
Коммерсантъ вчера в 14:14
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В России предлагают продлить меры поддержки бизнеса до конца 2021 года
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Миранчук подписал контракт с «Аталантой»
РЕН ТВ вчера в 16:13