Член президиума координационного совета оппозиции Мария Колесникова заявила, что КС не координирует протесты в стране.

В координационном совете опровергли управление протестами в Белоруссии

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