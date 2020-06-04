Космос

РИА НовостиРИА НовостиВ корабле Маска использовали российские детали

Третий адаптер, произведенный для замены потерянного первого IDA, доставлен на Dragon в июле 2019 года. В воскресенье пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС. Это первый за девять лет американский пилотируемый космический полет.
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с чего всё началось

В корабле Маска использовали российские детали

Компания Илона Маска SpaceX использовала в своем корабле Crew Dragon российские комплектующие, благодаря которым была обеспечена успешная автоматическая стыковка корабля со станцией, рассказал РИА Новости эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.
РИА Новостивчера в 18:03

Подробнее о событии

Российская деталь обеспечила успешную состыковку Crew Dragon с МКС

Газета.Ru01:13

Эксперт назвал российскую деталь в корабле Илона Маска

REGNUMвчера в 22:40

В кораблях Маска нашли российские детали

Lenta.ruвчера в 18:50

Эксперт рассказал о роли России в стыковке корабля Crew Dragon с МКС

Российская газетавчера в 19:38

Эксперт заявил о российских комплектующих в корабле Илона Маска

РБКвчера в 20:48

Эксперт напомнил про российские комплектующие в корабле Crew Dragon

Московский Комсомолецвчера в 18:31

В корабле Маска использовали российские детали

РИА Новостивчера в 18:03
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

РБК вчера в 03:28
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Общество

Собянин пообещал уничтожить данные системы цифровых пропусков

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев в конце мая обещал, что ведомство также уничтожит данные, которые были получены при работе приложения ведомства для выдачи цифровых пропусков.
РБК 01:01
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Общество

Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против

Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 02 июня в 15:21
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Происшествия

Названа площадь загрязнения после разлива топлива в Норильске

Площадь загрязнения после разлива дизельного топлива в Норильске составила 180 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
РИА Новости 01:32
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Происшествия

Опубликовано видео стычки с участием убитого силовиками екатеринбуржца

Екатеринбург, 4 июня 2020, 07:42 — REGNUM Стычка убитого силовиками 27-летнего жителя Екатеринбурга с охранником магазина попала на видео.
REGNUM 00:42
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Общество

В РФ начнут выдавать новые автомобильные номера

ГИБДД сможет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До этого такой код начинался с 1 или 7.
РЕН ТВ 02 июня в 07:27
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Гаджеты

Новый телевизор Smart TV от Nokia продемонстрировали перед релизом

UfaTime.ru вчера в 10:13
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Политика

США готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru вчера в 15:39
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Авто

Продажи первых Volkswagen Caddy узбекской сборки начнутся уже в июле

Чтобы ускорить процесс производства автомобилей, в Узбекистан поставили партию Volkswagen Caddy.
Sputnik Узбекистан вчера в 04:10
Общество

В Кировской области тысячи верующих вышли на крестный ход

ГТРК Марий Эл вчера в 11:20
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Политика

Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси

Александр Лукашенко в среду во второй половине дня подписал указ об отставке правительства страны. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
Российская газета вчера в 12:44
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Культура

К Международному дню защиты детей сегодня на телеканале Dомашний стартует спецпроект «Выбор матери». Уроки любви

Молодежная газета (Уфа) 01 июня в 00:52
Происшествия

В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников

В городе Учжоу на юге Китая около 20 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников.
Российская газета 00:09
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Футбол

СМИ: Главный тренер «Арсенала» обсудил с Аршавиным возможный трансфер Азмуна из «Зенита»

Как сообщает AreaNapoli, главный тренер «канониров» Микель Артета уже обсудил возможный трансфер со своим бывшим партнёром по «Арсеналу» Андреем Аршавиным, который на данный момент является советником генерального директора «Зенита» по молодёжному футболу.
RT на русском 01:17
Общество

Бизнес-омбудсмен раскритиковал проект нового КоАП РФ

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает преждевременным принятие нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) и направил в министерство юстиции отрицательный отзыв на его проект.
Интерфакс вчера в 20:22
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru 02 июня в 23:04
21
Наука

В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека

Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия вчера в 19:00
7
Политика

В Верховной раде заявили о неприемлемости условий МВФ

По мнению депутата, достигнуть компромисс с МВФ по новому кредиту маловероятно, и даже жесткие переговоры вряд ли приведут к какому-то успеху.
Известия вчера в 23:53
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Общество

России предсказали новую модель потребления после самоизоляции

Генеральный директор Информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков предсказал России новую модель потребления после самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 21:34
21
Путешествия

Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи

Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими.
Интерфакс вчера в 11:00
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Происшествия

Автобус с вахтовиками перевернулся в ХМАО

ТАСС 00:06
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Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
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Финансы

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК вчера в 11:33
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Происшествия

В Красноярске обнаружили автомобиль напавших на инкассаторов

В управления МВД по региону заявили, что сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, в котором передвигались злоумышленники, совершившие нападение на инкассаторов.
Газета.Ru вчера в 23:46
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Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:30
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Происшествия

Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка

Ленинский район, Крым, 3 июня 2020, 14:09 — REGNUM Ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
REGNUM вчера в 07:09
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Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
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Происшествия

В Новосибирской области скончались ещё две пациентки с коронавирусом

Новосибирск, 4 июня 2020, 07:41 — REGNUM В Новосибирской области по данным на утро сегодня, 4 июня, за сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, 27 пациентов выздоровели, две пациентки в возрасте 34 и 59 лет скончались.
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Игры

В The Last of Us Part 2 будут очень гибкие настройки уровня сложности

Помимо роняющей челюсти на пол графики, потрясающей атмосферы и многих других аспектов, ставящих новый проект Naughty Dog на две головы выше оригинальной The Last of Us, в игре представлена очень гибкая система настройки уровня сложности.
Городской портал Новый Нижний 02 июня в 19:00
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Вылечившаяся от коронавируса Алёна Бабенко дала совет заболевшим

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Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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Американский многоразовый пилотируемый космический корабль компании SpaceX, разработанный по заказу НАСА в рамках программы Commercial Crew Development. Предназначен для доставки экипажа до 4 человек на Международную космическую станцию и возвращения их на Землю.
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