Космос
РИА НовостиВ корабле Маска использовали российские детали
Третий адаптер, произведенный для замены потерянного первого IDA, доставлен на Dragon в июле 2019 года. В воскресенье пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС. Это первый за девять лет американский пилотируемый космический полет.
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с чего всё началось
Компания Илона Маска SpaceX использовала в своем корабле Crew Dragon российские комплектующие, благодаря которым была обеспечена успешная автоматическая стыковка корабля со станцией, рассказал РИА Новости эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.РИА Новости18:03
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