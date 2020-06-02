Компания Илона Маска SpaceX использовала в своем корабле Crew Dragon российские комплектующие, благодаря которым была обеспечена успешная автоматическая стыковка корабля со станцией, рассказал РИА Новости эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.

с чего всё началось

Третий адаптер, произведенный для замены потерянного первого IDA, доставлен на Dragon в июле 2019 года. В воскресенье пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС. Это первый за девять лет американский пилотируемый космический полет.

Гаджеты Представлен список iPhone, которые получат iOS 14 Новая версия платформы iOS 14, которую представят этой осенью, будет доступна даже для устройств, выпущенных 5 лет назад, включая iPhone 6s. 8

Общество Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения". 413

Общество Вводятся новые правила отпусков для россиян Министерство труда и социальной защиты прописало новые правила отпусков для россиян на период пандемии коронавируса, сообщает PRIMPRESS. 2

Происшествия Водитель мопеда пострадал при столкновении с внедорожником в Холмске 19-летний мопедист не предоставил преимущество движения внедорожнику. В результате молодой человек получил травмы.

Общество МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения. 603

Наука Картины старых мастеров сереют из-за «ультрамариновой болезни» Ученые надеются использовать эти знания для того, чтобы спасти картины, страдающие от «ультрамариновой болезни».

Политика Россия направила ноту США из-за неоказания помощи летчику Ярошенко Посольство России в США направило ноту в Госдепартамент с требованием оказать медицинскую помощь летчику Константину Ярошенко, который отбывает наказание в тюрьме штата Коннектикут.

Культура Иван Дорн выпустил клип в стиле видеоигры на песню Wasted В среду, 3 июня, стало известно о том, что Иван Дорн выпустил клип в стиле видеоигры на песню Wasted .

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 2,1K

Здоровье В Якутии за сутки выявлено 98 случаев заболевания коронавирусом За сутки в Якутии выявлено 98 случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, из них 64 в Якутске и 22 — в Мегино-Кангаласском улусе. 3

Шоу-бизнес Манукян подарил Бузовой кольцо с бриллиантами Ольга Бузова рассказала подписчикам о романтическом ужине, который для неё устроил возлюбленный Давид Манукян. 4

Футбол Мяч Павлюченко признан лучшим голом сборной на чемпионатах Европы 39-летний футболист, нападающий, заслуженный мастер спорт России Роман Павлюченко стал победителем конкурса на лучший гол сборной России по футболу на европейских чемпионатах. 1

Происшествия Колымчанин изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, а с ее знакомой вступил в половое сношение По версии следствия, в начале июня 2019 года, оказавшись наедине с двумя несовершеннолетними, обвиняемый, достоверно зная о возрасте девочек, совершил в отношении одной из них насильственные действия сексуального характера, а со второй вступил в половое сношение.