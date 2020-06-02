Космос

РИА НовостиРИА НовостиВ корабле Маска использовали российские детали

Третий адаптер, произведенный для замены потерянного первого IDA, доставлен на Dragon в июле 2019 года. В воскресенье пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС. Это первый за девять лет американский пилотируемый космический полет.
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с чего всё началось

В корабле Маска использовали российские детали

Компания Илона Маска SpaceX использовала в своем корабле Crew Dragon российские комплектующие, благодаря которым была обеспечена успешная автоматическая стыковка корабля со станцией, рассказал РИА Новости эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.
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Эксперт назвал российскую деталь в корабле Илона Маска

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Эксперт напомнил про российские комплектующие в корабле Crew Dragon

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Эксперт рассказал о роли России в стыковке корабля Crew Dragon с МКС

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На стыковочном блоке США обнаружилась табличка российского производителя

Евразия Daily02 июня в 11:41
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Происшествия

Москва узнала об аварии в Норильске через полчаса

Владимир Путин объявил в Норильске режим ЧС и обвинил местные власти в том, что они из социальных сетей узнали о катастрофе в связи с разливом топлива.
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Армия и оружие

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Анастасия отказывается от дома стоимостью в 10 миллионов, который ей подарил Юлиан

54-летняя Анастасия была подавлена, узнав, что Юлиан публично сообщил об их разводе. Певица хотела оставить личную драму в секрете.
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Наука

В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека

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Технологии

Названы опасные приложения для Android-смартфонов

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Общество

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Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
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Происшествия

Утопившая своих детей жительница Камчатки получила 15 лет колонии

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Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель

Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ТАСС вчера в 07:26
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Общество

Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров

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Общество

Бизнес решили не штрафовать за нарушение требований Роспотребнадзора

"Штрафовать представителей бизнеса не планируется", - добавили в правительстве.
Газета.Ru вчера в 04:47
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Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

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Томас Мюллер: «Возможно, Левандовский лучший вариант, чем Роналду»

Роберт Левандовский в текущем сезоне в Бундеслиге забил 27 мячей, Криштиану Роналду в Серии А — 21, Лионель Месси в Примере — 19.
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Глава онлайн-ритейлера Wildberries попросила президента России Владимира Путина о поддержке развития сети технопарков для производителей лёгкой промышленности, которую Wildberries планирует запустить по всей стране.
Rambler News Service вчера в 08:46
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Политика

Лукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство "БелТА".
Газета.Ru вчера в 17:02
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Здоровье

Препарат компании «Р-Фарм» был рекомендован для лечения коронавируса

Российский препарат "Артлегиа" ("Олокизумаб"), который был разработан компанией "Р-Фарм", уже внесен в рекомендации Министерства Здравоохранения Российской Федерации по лечению новой коронавирусной инфекции.
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Происшествия

В Екатеринбурге погиб вооружённый мужчина после штурма его квартиры

REGNUM 01 июня в 07:26
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Происшествия

В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного урагана

Из-за начавшегося в Чечне в среду, 3 июня, сильного ветра и дождя, пострадали 11 человек.
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Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

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Армия и оружие

Армия Хафтара попала в засаду у Триполи

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Продажи виски в таре 1–2 л увеличились на 52%, тогда как в среднем по году они сократились на 5%, по оценке Nielsen.
Ведомости вчера в 17:14
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Происшествия

Полиция оттеснила от Белого дома протестующих в Вашингтоне

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Политика

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Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
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Культура

Слепаков спродюсировал сериал про самоизоляцию в формате скринлайф

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Политика

ЦИК обсудит электронное голосование по Конституции в пяти регионах

Дистанционное электронное голосование по внесению поправок в Конституцию, кроме Москвы, смогут провести еще четыре региона — Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия, следует из проекта повестки заседания ЦИК.
РБК вчера в 12:48
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Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах

Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты 02 июня в 15:29
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Происшествия

В Красноярске обнаружили автомобиль напавших на инкассаторов

В управления МВД по региону заявили, что сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, в котором передвигались злоумышленники, совершившие нападение на инкассаторов.
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Ракета-носитель Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink успешно стартовала во Флориде.
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Политика

В Верховной раде заявили о неприемлемости условий МВФ

Ранее Еврокомиссия одобрила Украине кредит на €500 млн. Перед одобрением этого транша Киеву поставили 12 условий.
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Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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