Компания Илона Маска SpaceX использовала в своем корабле Crew Dragon российские комплектующие, благодаря которым была обеспечена успешная автоматическая стыковка корабля со станцией, рассказал РИА Новости эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.

с чего всё началось

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска использовала в корабле Crew Dragon российские детали. Об этом агентству РИА Новости эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.

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