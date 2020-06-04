Космос

Lenta.ruLenta.ruВ кораблях Маска нашли российские детали

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска использовала в корабле Crew Dragon российские детали. Об этом агентству РИА Новости эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС

Компания Илона Маска SpaceX использовала в своем корабле Crew Dragon российские комплектующие, благодаря которым была обеспечена успешная автоматическая стыковка корабля со станцией, рассказал РИА Новости эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.
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