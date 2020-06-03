с чего всё началось

"Русские же с самого начала делали ставку на раздельные старты космических грузовиков и пилотируемых кораблей", - говорится в публикации. Маск заявил, что раздельная доставка астронавтов и грузов является перспективой полетов в космос туристов.

В кораблях Маска нашли заимствование у России

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