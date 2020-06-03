Общество
Газета.RuВ кораблях Маска нашли заимствование у России
"Русские же с самого начала делали ставку на раздельные старты космических грузовиков и пилотируемых кораблей", - говорится в публикации. Маск заявил, что раздельная доставка астронавтов и грузов является перспективой полетов в космос туристов.
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с чего всё началось
Раздельная доставка людей и грузов подсмотрена главой компании SpaceX Илоном Маском «у русских», написала в понедельник, 1 июня, немецкая газета Der Tagesspiegel.Известиявчера в 19:29
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Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
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К Земле подлетает потенциально опасный астероид
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Манифестация против полицейского насилия началась во вторник вечером перед зданием суда на севере столицы Франции.
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