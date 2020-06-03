Космос
РБКНемецкая газета нашла заимствования у России в кораблях Маска
Американская компания SpaceX Илона Маска заимствовала у России концепцию раздельной доставки людей и грузов на околоземную орбиту. К такому выводу пришли авторы статьи в немецкой газете Der Tagesspiegel.
Читать в источнике
Оценить363
с чего всё началось
Раздельная доставка людей и грузов подсмотрена главой компании SpaceX Илоном Маском «у русских», написала в понедельник, 1 июня, немецкая газета Der Tagesspiegel.Известиявчера в 19:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
Общество
Сенатор Сулейман Керимов подал иски к Forbes и «Ведомостям»
Гагаринский суд Москвы зарегистрировал иски о защите чести, достоинства и деловой репутации от члена Совета Федерации Сулеймана Керимова к газетам "Версия", "Ведомости" и журналу Forbes.
ТАСС 04:02
Происшествия
В Индии похороненный заживо сам выбрался из могилы
В индийском городе Гондал захороненный заживо мужчина смог самостоятельно выбраться из могилы.
Газета.Ru 02:56
Политика
Власти США расследуют, угрожает ли импорт ванадия нацбезопасности
Федеральное правительство США приступило к рассмотрению вопроса о том, угрожает ли закупка за рубежом ванадия в нынешних объемах национальной безопасности, в том числе в свете промышленной политики России и КНР.
ТАСС 01:15
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати и стала Юнусовой
Анастасия Решетова сменила фамилию на "Юнусова" Напомним, Тимати и Решетова вместе уже больше пяти лет.
Вокруг ТВ 00:31
Общество
В России за сутки выявили свыше 8000 случаев заражения коронавируса
В РФ за минувшие сутки выявили более 8500 случаев COVID-19, Об этом говорится в сообщении оперштаба по борьбе с вирусом.
ProstoProSport 03:50
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
RT на русском 03:17
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Общество
За сутки в Воронежской области коронавирус подтвержден у 95 человек
Утром 2 июня официальное заражение коронавирусом подтверждено у 95 человек в Воронежской области, сообщил пресс-центр регионального правительства.
Горком вчера в 02:08
Политика
Польша завершила первую часть строительства канала в обход России
Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
Inc-news.ru вчера в 03:48
Шоу-бизнес
Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах
Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
Общество
Роскачество предупредило о содержании токсинов в овощах и фруктах
Эксперты Роскачества рассказали о содержании токсинов во фруктах и овощах.
ТАСС 01:06
Армия и оружие
Военные помогут с восстановлением железной дороги под Мурманском
«Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу 2 июня 2020 года даны указания о переброске личного состава и специальной военной техники железнодорожных войск в Мурманскую область для оказания помощи в восстановлении железнодорожного сообщения на участке железной дороги Кола — Выходной», — приводит ТАСС сообщение Минобороны.
RT на русском 01:25
Здоровье
Число больных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 тысячи
Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Алтайском крае превысило 2 тысячи человек.
Kursk.com 02:15
Здоровье
Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса
Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
Авто
Составлен топ автомобилей с самыми ненадежными моторами
Новые автомобили 01 июня в 11:14
Армия и оружие
Боевой лазер «Пересвет» сбил в Сирии израильский БПЛА
Военное дело 03:44
Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 31 мая в 06:38
Киберспорт
Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно
В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.
ИнфоСМИ вчера в 13:44
Политика
Белорусы жестоко высказались о Лукашенко накануне выборов: достал
Александр Лукашенко руководит страной уже 25 лет и, как говорят сами белорусы, "он всех достал".
Московский Комсомолец 02:43
Общество
Еще 94 человека заболели коронавирусом в Саратовской области
На 3 июня в Саратовской области у 3 363 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 03:30
Здоровье
Прокурор области призвал Роспотребнадзор прекратить проверки бизнеса
Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко фактически потребовал от Роспотребнадзора по Саратовской области прекратить кошмарить малый бизнес.
Взгляд-инфо вчера в 13:13
Происшествия
Пропавшего в Красноярске шестилетнего мальчика нашли мертвым
В Красноярске нашли тело шестилетнего мальчика, пропавшего накануне вечером в Ленинском районе города.
Известия 02:21
Общество
Названы примерные сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России ведётся разработка 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Ксения Собчак рассказала о судьбе «особенной» дочери Бондарчук
Светлана Бондарчук на днях дала Ксении Собчак в её авторском шоу интервью, в котором в том числе затронула вопрос о своей дочери.
Discover24 03:43
Общество
В Москве опубликовали график отключения горячей воды
Жители Москвы смогут узнать график отключения горячей воды с помощью информационного центра, который начал работать на официальном сайте правительства города и на сайте "МОЭК Онлайн".
ТАСС вчера в 11:07
Армия и оружие
Украина заявила о горящем в Черном море российском ракетном корабле
Сообщается, что командир украинского катера вышел на связь и предложил российским коллегам помощь.
Военное дело 31 мая в 06:38
Общество
Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте
Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
Газета.Ru вчера в 13:56