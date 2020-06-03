Общество
Газета.RuВ кораблях Маска нашли заимствование у России
"Русские же с самого начала делали ставку на раздельные старты космических грузовиков и пилотируемых кораблей", - говорится в публикации. Маск заявил, что раздельная доставка астронавтов и грузов является перспективой полетов в космос туристов.
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с чего всё началось
Раздельная доставка людей и грузов подсмотрена главой компании SpaceX Илоном Маском «у русских», написала в понедельник, 1 июня, немецкая газета Der Tagesspiegel.Известия19:29
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AMD Ryzen 9 4900H работает в диапазоне частот от 2,4 до 4,4 ГГц; базовая частота Intel Core i9-9980HK составляет 2,4 ГГц, при автоматическом разгоне она поднимается до 5 ГГц; свежий флагман Core i9-10980HK поколения Comet Lake работает в диапазоне 2,4–5,3 ГГц.
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На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке.
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Климкин предрек третью мировую войну в следующем году
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
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Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
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