Немецкая газета Der Tagesspiegel рассказала, что Илон Маск и его компания SpaceX переняли у российских космических кораблей. Как считает издание, SpaceX позаимствовала у россиян концепцию раздельной доставки людей и грузов в космос.

В кораблях Маска нашли заимствование у россиян

Авто Немцев хотят «премировать» новыми автомобилями Суть этого спорного предложения заключается в том, чтобы снизить стоимость приобретаемых частными лицами автомобилей. 1

Экономика Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне. 10

Происшествия Амурчанка распылила в лицо судебному приставу перцовый газ В Амурской области женщина напала на судебного пристава, распылив ему в лицо перцовый газ. Теперь ее грозит наказание по уголовной статье.

Космос Как меняется тело человека в космосе: подробный разбор Разумеется, костная и мышечная ткани деградируют у всех: без постоянных занятий на тренажерах потеря массы костей таза в космосе может достигать 1–2% в месяц.

Экономика Персональные данные призвали к порядку Неофициально в одном из операторов связи отметили, что считают нецелесообразным вводить в КоАП новые составы нарушений в области защиты персональных данных и повышать размеры штрафов.

Шоу-бизнес Галкин показал домашний обед с огорода Пугачевой В одном из роликов Галкин похвастался салатом из свежих овощей с огорода. Блюдо, по традиции, приготовила для него Пугачева. 17

Происшествия СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике. 321

Экономика ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова незадекларированный доход в 870 млн рублей. 6

Кино Хоррор «Первая ведьма» стал лидером американского проката Во вторник, 2 июня, стало известно о том, что хоррор "Первая ведьма" стал лидером американского проката.

Общество Губернатор Виктор Томенко прокомментировал арест главы Славгорода Глава Славгорода Сергей Горбунов арестован по подозрению в получении крупной взятки в 2 млн рублей. 17

Киберспорт Папич о YouTube: «Не факт, что через год тут не будет второй Twitch» В интервью Марии Marple Ермолиной он отметил, что через месяц всё равно получит бан на этой платформе, даже если его текущая блокировка будет снята.

Футбол Полузащитник ЦСКА Ахметов перенесёт операцию Ранее Ираклий Гегечкори, агент Ахметова, заявил, что хавбек улетел в Германию, чтобы пройти плановое обследование в связи с травмой плеча, полученной в матче с «Зенитом».

Политика Кремль заявил о необходимости обсудить по дипканалам приглашение на G7 Комментируя критические заявления канадского премьера Джастина Трюдо по поводу приглашения России на саммит G7, Песков заявил, что Кремль на них не реагирует, и напомнил, что в этом формате Россия участия не принимает и с самого начала было сказано, что вопросов больше, чем ответов. 3