Космос

Lenta.ruLenta.ruВ кораблях Маска нашли заимствование у россиян

Немецкая газета Der Tagesspiegel рассказала, что Илон Маск и его компания SpaceX переняли у российских космических кораблей. Как считает издание, SpaceX позаимствовала у россиян концепцию раздельной доставки людей и грузов в космос.
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В кораблях Маска нашли заимствование у россиян

Lenta.ru19:37

Немецкая газета заявила о «перенятой у русских» Маском раздельной доставке

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Это уже было у русских: Что празднующий победу Маск подсмотрел у российской космонавтики

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Der Tagesspiegel (Германия): как в старые добрые времена — и как в Голливуде (Der Tagesspiegel)

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В Росстате подтвердили перенос публикаций статистических данных на вечер.
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Неофициально в одном из операторов связи отметили, что считают нецелесообразным вводить в КоАП новые составы нарушений в области защиты персональных данных и повышать размеры штрафов.
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СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии

Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
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Экономика

ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей

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В Польше усомнились в надежности партнерства с США

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6 лет назад Овечкин попросил у Путина за победу на ЧМ олимпийские «Мерседесы». Через три месяца после провала в Сочи

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Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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