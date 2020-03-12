Коронавирус
Lenta.ruВ коронавирусной больнице в Москве умер пациент
Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача. Медик поставил мужчине диагноз ОРВИ, 11 марта заболевшему стало плохо, и его госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке, чтобы проверить на коронавирус.
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