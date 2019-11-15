Александра Трусова проигрывает Евгении Медведевой 2,72 балла после короткой программы на Гран-при России, который проходит в Москве. Это главный итог соревнований в женском одиночном катании. Но двукратная чемпионка мира среди юниоров сама немного помогла двукратной чемпионке мира среди взрослых.

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