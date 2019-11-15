Фигурное катание

ЧемпионатЧемпионатВ короткой программе Гран-при России Трусова проиграла Медведевой

Александра Трусова проигрывает Евгении Медведевой 2,72 балла после короткой программы на Гран-при России, который проходит в Москве. Это главный итог соревнований в женском одиночном катании. Но двукратная чемпионка мира среди юниоров сама немного помогла двукратной чемпионке мира среди взрослых.
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Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года. Двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира. Двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы. Двукратная чемпионка России. Двукратная победительница финалов Гран-при. Серебряный призёр командного чемпионата мира.
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