Происшествия
РИА НовостиВ корпусе колледжа в Благовещенске не было металлодетектора
В корпусе благовещенского колледжа, где студент в четверг устроил стрельбу, не оказалось металлодетектора, сообщил журналистам руководитель регионального управления СК РФ Станислав Белянский.
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Устроить стрельбу в Благовещенске студенту помогло отсутствие металлодетектора
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