Москва, 13 апреля 2020, 14:40 — REGNUM Резидент Comedy Club оказался участником шоу «Маска» в костюме Яйца. Очередное разоблачение состоялось 12 апреля в шоу «Маска» на телеканале НТВ. Жюри не смогли отгадать, кто скрывался под костюмом участника в костюме Яйца.

В костюме Яйца в шоу «Маска» выступил резидент Comedy Club

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