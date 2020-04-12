Культура
REGNUMВ костюме Яйца в шоу «Маска» выступил резидент Comedy Club
Москва, 13 апреля 2020, 14:40 — REGNUM Резидент Comedy Club оказался участником шоу «Маска» в костюме Яйца. Очередное разоблачение состоялось 12 апреля в шоу «Маска» на телеканале НТВ. Жюри не смогли отгадать, кто скрывался под костюмом участника в костюме Яйца.
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Разоблачён седьмой участник шоу «Маска» – стало известно, кто скрывался под маской Яйца
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