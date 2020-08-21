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Российская газета
Российская газета

В «красной зоне» по COVID-19 остались 12 регионов России

Лишь небольшая часть российских регионов (14 процентов) остаются в "красной зоне" по COVID-19, считает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы остающиеся в «красной зоне» по COVID-19 регионы

Число регионов со сложной ситуацией по распространению COVID-19 сократилось до 12, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
РИА Новости20:42
Подробнее о событии
Телеканал 360°

В «красной зоне» по COVID-19 остались 12 регионов. Что там происходит

Телеканал 360°05:34
Газета.Ru

12 регионов России остаются в «красной зоне» по COVID-19

Газета.Ru02:32
Life.ru

Эксперт рассказал, в каких регионах России сохраняется «красная зона» по коронавирусу

Life.ru21:56
RT на русском

Эксперт назвал находящиеся в «красной зоне» из-за коронавируса регионы

RT на русском23:46
РБК

Эксперт назвал остающиеся в «красной зоне» по COVID-19 регионы

РБК23:07
Российская газета

В «красной зоне» по COVID-19 остались 12 регионов России

Российская газета00:35
РИА Новости

Названы остающиеся в «красной зоне» по COVID-19 регионы

РИА Новости20:42

Замороженная еда является разносчиком коронавирусной инфекции

В результате исследований сингапурские ученые установили что волну коронавирусной инфекции, которая случилась недавно в Китае, Вьетнаме и других государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, в реальности могла спровоцировать замороженная пища.
Замороженная еда является разносчиком коронавирусной инфекции
Topdaynews.ru04:42
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Жонглировавшего ребенком отца могут лишить родительских прав

Исковое заявление о лишении родительских прав отца и матери, ранее опубликовавших видео с издевательствами над младенцем, подано в Центральный районный суд Сочи, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
РИА Новости03:31
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ФБК потребует в ЕСПЧ запретить России мешать перевозке Навального

Фонд борьбы с коррупцией намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы он запретил властям России препятствовать транспортировке оппозиционера Алексея Навального за границу.
Компания05:24
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Акции Сбербанка на Мосбирже перешли к росту на новостях о дивидендах

Акции Сбербанка в ходе торгов на Московской бирже перешли к росту после падения на старте торговой сессии 21 августа на новостях о том, что наблюдательный совет Сбербанка сохранил рекомендацию по выплате дивидендов за 2019 год на уровне 422,4 млрд руб.
ТАСС07:22
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В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами

Статистика ООН, из которой следует, что к населению России также отнесены крымчане, является фактическим признанием российского статуса Крыма, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
РИА Новости03:00
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В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси

На вопрос журналистов, готова ли Россия стать посредником в диалоге между белорусскими властями и оппозицией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию в Беларуси".
Российская газета07:08
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