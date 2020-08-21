В «красной зоне» по COVID-19 остались 12 регионов России
Смотрите также
Главврач омской больницы объяснил, о каком «опасном веществе» шла речь
Зеленский заявил о неспособности Украины разрабатывать вакцины
Чемпион мира по вольной борьбе выгнал со свадьбы свою невесту
Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии
ФБК потребует в ЕСПЧ запретить России мешать перевозке Навального
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами
Тихановская сделала заявления по возвращению в Белоруссию и связям с Россией
В Узбекистане начнется производство электромобилей за 3 тыс. долларов
В Москве завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Тихановская в обращении к рабочим выступила за расширение забастовок
Покер Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Калгари» в плей-офф НХЛ
В Анталье убили лидера преступного мира Азербайджана
В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси
Российский космонавт снял с борта МКС группу из пяти НЛО
Суд отменил приговор екатеринбуржцу, давившему людей на тротуаре
Врач назвал основной диагноз Навального
Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии
Мишустин разрешил регистрировать автотранспорт в МФЦ
Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре
В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси
В «красной зоне» по COVID-19 остались 12 регионов России
В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами
Турция решила превратить в мечеть церковь Христа Спасителя
Авиакомпании почти в два раза снизили цены на билеты по России
Адвокат Ефремова заявил отвод судье по делу о смертельном ДТП
Лишь небольшая часть российских регионов (14 процентов) остаются в "красной зоне" по COVID-19, считает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.В источнике
С чего всё началось
Названы остающиеся в «красной зоне» по COVID-19 регионы
Число регионов со сложной ситуацией по распространению COVID-19 сократилось до 12, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
РИА Новости20:42
Подробнее о событии