Акции Сбербанка на Мосбирже перешли к росту на новостях о дивидендах

Акции Сбербанка в ходе торгов на Московской бирже перешли к росту после падения на старте торговой сессии 21 августа на новостях о том, что наблюдательный совет Сбербанка сохранил рекомендацию по выплате дивидендов за 2019 год на уровне 422,4 млрд руб.