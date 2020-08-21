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Российская газета
Российская газета

В «красной зоне» по COVID-19 остались 12 регионов России

Лишь небольшая часть российских регионов (14 процентов) остаются в "красной зоне" по COVID-19, считает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы остающиеся в «красной зоне» по COVID-19 регионы

Число регионов со сложной ситуацией по распространению COVID-19 сократилось до 12, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
РИА Новости20:42
Подробнее о событии
Газета.Ru

12 регионов России остаются в «красной зоне» по COVID-19

Газета.Ru02:32
Life.ru

Эксперт рассказал, в каких регионах России сохраняется «красная зона» по коронавирусу

Life.ru21:56
RT на русском

Эксперт назвал находящиеся в «красной зоне» из-за коронавируса регионы

RT на русском23:46
Комсомольская правда

Эксперт назвал регионы России, которые остаются в «красной зоне» по коронавирусу

Комсомольская правда23:45
РБК

Эксперт назвал остающиеся в «красной зоне» по COVID-19 регионы

РБК23:07
Российская газета

В «красной зоне» по COVID-19 остались 12 регионов России

Российская газета00:35
РИА Новости

Названы остающиеся в «красной зоне» по COVID-19 регионы

РИА Новости20:42

Правительство разрешило регистрировать автомобили в МФЦ

В правительстве считают, что новые правила постановки автомобилей на учет позволят упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.
Российская газета03:55
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Цепкало: оппозиция не добилась признания Тихановской президентом

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало признал, что оппозиции не удалось добиться признания мировым сообществом Светланы Тихановской законно избранным президентом республики.
РИА Новости04:17

В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки

В России 21 августа стартует программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой те, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие по стране, смогут вернуть часть потраченных на путевки или проживание в гостинице средств.
РБК17:00
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СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известиявчера в 09:19
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